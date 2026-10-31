Actele de identitate din aplicația EVO nu vor mai fi folosite pentru verificarea alegătorilor la alegerile din 1 noiembrie 2026

Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în cadrul ședinței din 31 octombrie, că la alegerile locale noi și referendumului local din 1 noiembrie 2026, nu vor fi aplicate prevederile privind identificarea alegătorilor în baza versiunii digitale a cărții de identitate sau a buletinului de identitate al cetățeanului R. Moldova, generate prin intermediul portofelului guvernamental pentru identitate digitală EVO.

Decizia a fost luată în contextul incidentelor de securitate cibernetică.

„Constatările efectuate până în prezent nu indică o compromitere a aplicației guvernamentale EVO. Totodată, investigațiile tehnice și măsurile suplimentare de verificare a securității componentelor și serviciilor guvernamentale sunt încă în desfășurare. Astfel, vor fi menținute modalitățile de identificare a alegătorilor prevăzute de cadrul normativ electoral. Alegătorii vor putea prezenta actele de identitate în format fizic, conform procedurilor aplicate până în prezent”, comunică CEC.

AGE și CEC precizează că vor relua discuțiile privind colaborarea în vederea implementării mecanismelor de identificare digitală a alegătorilor în cadrul scrutinelor viitoare, după finalizarea verificărilor de securitate și confirmarea îndeplinirii condițiilor tehnice și organizatorice necesare.