Un bărbat din Ungheni a fost extrădat și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost anunțat în căutare internațională pentru trafic de persoane

Un bărbat de 51 de ani din Ungheni, căutat internațional pentru trafic de persoane în scop de exploatare sexuală, a fost reținut pe 1 aprilie, fiind extrădat din orașul Praga și plasat în arest pentru 30 de zile, a anunțat marți, 7 aprilie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Bărbatul a fost anunțat în căutare internațională în 2019, de Centrul pentru combaterea traficului de persoane al INI, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiind condamnat la 8 ani de închisoare.

„Conform anchetei, în decembrie 2011, împreună cu alte persoane, bărbatul a recrutat o femeie și a transportat-o în Republica Turcă a Ciprului de Nord. Acolo, victima a fost cazată într-o locuință, i-au fost confiscate actele și, prin violență fizică și psihică, a fost obligată să presteze servicii sexuale contra plată”, a precizat IGP.

Potrivit legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă până la 15 ani de închisoare.