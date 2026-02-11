Un bărbat din raionul Florești, reținut pentru trafic de influență. Ar fi cerut 2 mii de euro pentru eliberarea unui permis de conducere

Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență, a fost reținut, anunță miercuri, 11 februarie, Centrul Național Anticorupție (CNA).

Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean 2000 de euro pentru a influența membrii comisiei de examinare pentru a obține permisul de conducere auto.

Potrivit CNA, în schimbul banilor, bărbatul ar fi promis că persoana va fi apreciată cu calificativul „admis” atât la proba teoretică, cât și la cea practică.

„Pe 10 februarie 2026, ofițerii CNA, au desfășurat percheziții la domiciliul bănuitului, precum și în automobilul acestuia. În urma acțiunilor de urmărire penală, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorie”, a precizat CNA.

Instituția menționează că investigațiile pe caz continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a eventualilor complici.

Potrivit legii, orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.