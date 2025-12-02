Un bărbat din Ceadîr-Lunga a fost trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală în perioada alegerilor prezidențiale, referendum și scrutinului parlamentar

Un bărbat de 55 de ani din Ceadîr-Lunga a fost trimis în judecată pentru învinuire de comiterea faptei de corupere electorală, anunță marți, 2 decembrie, Procuratura Generală (PG).

Conform PG, bărbatul, fiind susţinător al Partidului „Șor” care a fost declarat neconstituţional, cu scopul determinării locuitorilor raionului Ceadîr-Lunga să îşi exercite drepturile electorale într-un anumit mod, utilizând aplicaţia internet „web-banking” a unei bănci rusești, a prestat servicii prin intermediul transferului mijloacelor băneşti persoanelor fizice, titulari ai cardurilor bancare „MIR”.

„Acesta transfera banii în ruble ruseşti pe cardurile respective, iar ulterior, după convertirea acestora, achita mijloacele băneşti în lei moldovenești, cu reţinerea unui anumit procent din sumele convertite în calitate de recompensă pentru serviciul de transfer prestat”, precizează PG.

Potrivit informațiilor, învinuitul ar fi comis faptele în perioada alegerilor prezidenţiale din R. Moldova din 20 octombrie 2024 (primul şi al doilea scrutin), a referendumului privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, precum şi în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

În privinţa învinuitului a fost aplicată măsura preventivă de a nu părăsi ţara.

Pentru fapta imputată învinuitului, Codul penal prevede pedeapsă sub formă de închisoare de la 4 la 8 ani cu amendă în mărime de la 67 500 la 92 500 de lei şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 7 ani.