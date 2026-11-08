Poliția din Moscova a reținut peste 200 de persoane în seara zilei de 7 noiembrie, mulți dintre ei minori, în timpul a ceea ce este descris ca o razie în apropierea stației de metrou Kitay-Gorod, potrivit mai multor canale locale Telegram, scrie Kyiv Independent.

Deținuții au declarat pentru canalul rus Telegram „Ostorozhno, Novosti” că persoanele cu vârsta peste 18 ani au fost îndemnate „insistent” să semneze un contract cu Ministerul Apărării din Rusia. Ulterior, au apărut relatări despre polițiști care i-au bătut pe deținuți, le-au spart telefoanele și le-au interzis să folosească toaleta.

Alții au susținut că au primit notificări de recrutare la secția de poliție Tagansky. Studentele ar fi primit, de asemenea, notificări de recrutare, în ciuda faptului că li s-a amânat serviciul militar.

Cel puțin 17 adolescenți au primit citații administrative pentru consumul de alcool într-un loc public și nerespectarea ordinelor poliției.

Direcția Principală Moscova a Ministerului Afacerilor Interne a descris razia ca o „măsură preventivă” pentru a controla, așa cum se presupune, consumul de droguri și alcool în centrul orașului.

Kremlinul folosește recruți și forțe contractuale pentru a-și spori efectivele în războiul său împotriva Ucrainei.

Deși recruții, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, servesc doar 12 luni de serviciu activ în Rusia, au existat rapoarte despre persoane care au fost presate să semneze contracte cu Ministerul Apărării din Rusia pentru a lupta în Ucraina.