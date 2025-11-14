Un bărbat a fost evacuat după ce a rămas blocat sub un strat de pământ în timpul săpăturilor pentru canalizare

Un bărbat din municipiul Hîncești a fost evacuat după ce s-a blocată sub stratul de pământ, anunță vineri, 14 noiembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit IGSU, în dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au fost solicitați să intervină în ajutorul unui bărbat care a rămas blocat sub un strat de pământ.

Astfel, incidentul a avut loc pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit informațiilor, persoana a rămas blocată după ce pământul s-a dărâmat în timpul lucrărilor de săpături pentru canalizare.

„La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori, care a întreprins măsurile necesare pentru stabilizarea zonei și extragerea în siguranță a persoanei. În urma intervenției operative a angajaților IGSU, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a fost scos la suprafață nevătămat și în stare conștientă”, a precizat IGSU.

Bărbatul a fost preluat de echipajul medical pentru investigații necesare la spitalul raional.