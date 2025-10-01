Un bărbat a fost depistat la frontieră având asupra lui un cântar electronic și o substanță care ar avea efect psihotrop

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni” au identificat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop, spune Poliția de Frontieră.

Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în R. Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar ce venea din Germania. Printre pasageri se afla un bărbat de 39 de ani, cetățean moldovean, potrivit comunicatului emis de Poliția de Frontieră.

În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră au dispus un control suplimentar asupra persoanei și bagajelor. Astfel, printre bunurile acestuia au fost găsite:

un cântar electronic de mici dimensiuni, cu dozator din metal;

trei tuburi din plastic cu substanță albă;

un set de pachețele tip ziplok.

„Audiat, bărbatul a declarat că obiectele au fost procurate din Germania, iar substanța era destinată consumului personal”, anunță polițiștii.

Toate bunurile depistate, inclusiv substanța suspectă, au fost ridicate pentru expertiză, în vederea stabilirii compoziției exacte. Cercetările continuă pentru elucidarea circumstanțelor și stabilirea încadrării juridice a faptei.