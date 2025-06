Un avion cu peste 240 de pasageri la bord s-a prăbușit în India

Un avion cu 242 de persoane s-a prăbușit în India, într-o zonă rezidențială dens populată, transmite presa din India. Avionul se îndrepta spre Londra și s-ar fi prăbușit la scurt timp de la decolare lângă aeroportul Ahmedabad din Gujarat, transmite India Today, citat de G4Media. Șapte mașini de pompieri s-au deplasat de urgență la fața locului.

Zborul, care a decolat din Ahmedabad la ora 13:38, transporta 242 de pasageri și membri ai echipajului la bordul aeronavei Boeing 787-8. Dintre aceștia, 169 sunt cetățeni indieni, 53 sunt cetățeni britanici, 1 cetățean canadian și 7 cetățeni portughezi, transmite Sky News.

Avionul s-a prăbușit în Meghani Nagar, o zonă dens populată din apropierea aeroportului. Prăbușirea a avut loc imediat după decolare, martorii raportând o explozie puternică și văzând o coloană de fum negru gros ridicându-se de la locul prăbușirii, conform indianpsu.com.

Cel mai probabil nu există supraviețuitori din cauza impactului și al incendiului puternic care a cuprins aeronava în momentul impactului, transmit surse oficiale citate de presa internațională. De altfel, Air India a transmis condoleanțe familiilor victimelor, într-un primă reacție citată de The Guardian:

Toate zborurile de pe Aeroportul Internațional Sardar Vallabhbhai Patel din Ahmedabad au fost suspendate până la noi ordine în urma incidentului, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, transmite CNN.

Imagini de la fața locului au apărut pe rețelele de socializare.

