Un adolescent român a rămas fără o mână după explozia unei petarde în Italia

Un băiat român de 17 ani a rămas fără mâna stângă după ce o petardă a explodat în apropierea sa, în noaptea de Revelion, în Italia. Adolescentul a suferit răni grave și la nivelul feței și gâtului și este internat în stare critică, relatează G4Media.

Incidentul a avut loc în contextul numeroaselor accidente provocate de folosirea petardelor și artificiilor, în ciuda interdicțiilor impuse în mai multe orașe italiene. Haosul de la trecerea dintre ani s-a soldat cu un mort și 283 de răniți, potrivit datelor furnizate de Departamentul italian pentru Siguranță Publică, transmite Mediafax.

Persoana decedată este un cetățean moldovean de 63 de ani, căruia i-a explodat o petardă în mâini. Petarda fusese un cadou de la fiul său.

Corpul neînsuflețit a fost găsit în cartierul Acilia, iar cauza morții a fost o hemoragie masivă provocată de explozie.

O situație gravă este și cea a unui băiat român de 17 ani, căruia medicii au fost nevoiți să-i amputeze mâna stângă după ce o petardă a explodat în apropierea sa, în noaptea de Revelion. Băiatul a suferit răni grave și la gât și față.

El este încă internat, în stare critică.

Autoritățile italiene au raportat că aproximativ 50 dintre răniți au un prognostic de peste 40 de zile, iar 68 dintre victime sunt minori.

Printre cele mai grave cazuri se mai numără: