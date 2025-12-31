Produse pirotehnice în valoare de peste 120 de mii de lei, confiscate de polițiști

Focuri de artificii și alte produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei au fost confiscate de polițiștii de la Buiucani, anunță Poliția. Anterior, Poliția capitalei a afirmat că pe parcursul acestei luni, vor fi desfășurate acțiuni de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice în mai multe magazine.

În urma perchezițiilor autorizate, oamenii legii au depistat mai multe produse pirotehnice fără acte de proveniență.

Potrivit Poliției, în contextul în care acestea prezintă pericol pentru siguranța publicǎ, bunurile au fost ridicate și confiscate, iar persoanele vizate sunt documentate conform prevederilor legale.

În noaptea dintre ani, Poliția recomandă ca cetățenii să evite utilizarea produselor pirotehnice, pentru a preveni incidentele, și să nu permită accesul minorilor la artificii, asigurând supravegherea acestora în cazul în care există materiale pirotehnice în locuințǎ.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au anunțat luni, 1 decembrie, că au expediat demersuri și au solicitat autorităților responsabile interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice, inclusiv petarde, artificii, fumigene și alte dispozitive similare, pe întreg teritoriul R. Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă.