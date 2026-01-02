Mii de cetățeni și zeci de autorități locale au susținut limitarea articolelor pirotehnice, totuși Oficiului Avocatului Poporului cere restricții mai dure

În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat mai multe apeluri publice și a expediat demersuri către autoritățile publice centrale și locale privind limitarea și interzicerea utilizării articolelor pirotehnice.

Potrivit unui comunicat, aceste inițiative au fost susținute de mii de persoane, de ministere și instituții ale statului, precum și de un număr semnificativ de autorități publice locale (primării precum Cahul, Anenii Noi, Vulcănești, Basarabeasca, Ocnița, Strășeni și Telenești au ales să renunțe la acest tip de celebrare).

Totodată, Primăria orașului Călărași a optat pentru utilizarea „show-urilor de lumini” în noaptea de Revelion. Subiectul a generat, de asemenea, dezbateri ample în spațiul public și pe platformele online, confirmând interesul major al societății față de această problematică și necesitatea unei abordări sistemice.

Totuși, chiar și în aceste condiții, în perioada 25 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 acesta susține că a asistat la „o utilizare excesivă, necontrolată și, pe alocuri, ilegală a artificiilor, petardelor și altor produse pirotehnice”.

„Consecințele au fost grave și vizibile: persoane internate în instituții medicale în urma accidentelor, animale dispărute sau grav afectate, păsări moarte, copii, persoane cu dizabilități și persoane în etate afectate și speriate, precum și o poluare accentuată a aerului și solului. Reacțiile publice exprimate de cetățeni pe rețelele sociale și în spațiul public, care reflectă nemulțumirea și condamnarea utilizării pirotehnicii și a artificiilor, confirmă că astfel de forme de celebrare trebuie revizuite și supuse unor restricții mult mai clare”, scrie Oficiul Avocatului Poporului.

Conform Oficiul, astfel de efecte negative nu sunt izolate și au fost constatate și în alte state europene, inclusiv în România, Italia, Elveția și alte țări, unde s-au înregistrat situații chiar mai grave.

În acest context, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a transmis un demers oficial către mai multe comisii parlamentare – Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie; Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde și Comisia pentru economie, buget și finanțe – în vederea organizării unei ședințe consultative comune, pentru inițierea unei discuții preliminare privind reglementarea mai restrictivă a utilizării articolelor pirotehnice și, inclusiv, posibilitatea interzicerii acestora.

De asemenea, discuțiile ar urma să implice instituțiile competente (ministere și autorități din domeniul polițienesc, al sănătății publice și al protecției mediului), societatea civilă, mediul academic, precum și organizațiile de protecție a mediului și a animalelor.

Potrivit Avocatului, aceste discuții ar putea viza, ca etapă preliminară, examinarea unor măsuri graduale, inclusiv:

interzicerea totală a focurilor de artificii pe termen mediu și lung;

restricționarea severă a comercializării (de către cine și unde) a articolelor pirotehnice;

limitarea achiziționării celor mai complexe sau periculoase produse doar la persoane juridice specializate;

reglementarea strictă a utilizării acestora până la interzicere;

majorarea impozitelor pentru produsele pirotehnice;

reglementarea strictă a licențierii și autorizării operatorilor;

limitarea perioadei și a locurilor de utilizare (ca soluție inițială, folosirea acestora o singură dată/anumită oră per eveniment și doar într-un spațiu autorizat, stabilit de autorități);

înăsprirea sancțiunilor pentru utilizarea și comercializarea neautorizată;

precum și stimularea alternativelor sigure și nepoluante (sisteme de iluminare, spectacole non-zgomotoase), inclusiv prin măsuri fiscale favorabile.

„Acestea sunt doar câteva dintre măsurile care pot fi puse în discuție, însă este cert că este nevoie de voință politică în acest sens. Faptul că deja multe ministere și instituții publice, dar mai ales mii de cetățeni, susțin limitarea sau interzicerea pirotehnicii, iar în alte țări sunt deja aplicate alternative funcționale, ne poate ajuta să luăm decizii mai rapide și mai coerente”, a menționat Avocatul Poporului, Ceslav Panico.

Totodată, Oficiul susține că în acest sens, rămâne activă adresa dedicată subiectului [email protected] – „unde pot fi transmise, în continuare, propuneri, idei, experiențe și situații întâlnite în perioada sărbătorilor legate de utilizarea artificiilor”.