Produse pirotehnice de circa 450 de mii de lei, confiscate de Poliție în urma controalelor

Produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450 de mii de lei au fost ridicate, după ce polițiștii au documentat cazuri de comerț ilegal. Pe parcursul acestei luni, Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice în mai multe magazine, anunță Poliția.

Toate persoanele vizate sunt cercetate conform prevederilor legale în vigoare, iar produsele au fost retrase din circuitul comercial.

Poliția adaugă că continuă monitorizarea riguroasă a spațiilor comerciale și atenționează atât cetățenii, cât și agenții economici că distribuirea articolelor pirotehnice este permisă exclusiv entităților autorizate și doar în condițiile strict prevăzute de lege.

Potrivit Poliției, acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea incidentelor ce pot pune în pericol sănătatea și siguranța comunității.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au anunțat luni, 1 decembrie, că au expediat demersuri și au solicitat autorităților responsabile interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice, inclusiv petarde, artificii, fumigene și alte dispozitive similare, pe întreg teritoriul R. Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă.