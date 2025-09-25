Un „activist al organizației criminale „Șor” din Bălți a fost reținut pentru acțiuni de corupere a alegătorilor

Polițiștii din Bălți întreprind joi, 25 septembrie, acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în acțiuni de corupere a alegătorilor pentru influențarea modului de exercitare a votului la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit unui comunicat al Poliției, începând cu luna mai 2025, bărbatul de 47 de ani din Bălți, fiind activist al organizației criminale „Șor” și susținător al unei formațiuni politice înregistratǎ în cursa electoralǎ, ar fi racolat mai mulți alegători din municipiul Bălți. Acestora le-au fost făcute promisiuni financiare pentru a vota în favoarea respectivei formațiuni.

„Persoana avea instalatǎ aplicația mobilă PSB și a distribuit o parte din sumele promise”, a precizat Poliția.

În cadrul măsurilor de investigație au fost acumulate o serie de probe care, potrivit Poliției, sunt importante pentru urmărirea penală.

„La percheziții au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, liste cu simpatizanți ai organizației criminale “Șor”, patru automobile, o motocicletă, cartușe și un pistol deținut ilegal”, precizează oamenii legii.

Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore.