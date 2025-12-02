ULTIMA ORĂ Plahotniuc, escortat în cătușe în fața instanței. Primele imagini

Vladimir Plahotniuc a compărut în fața instanței, marți, 2 decembrie 2025, după ce, mai bine de două luni, a refuzat să fie escortat din Penitenciarul nr. 13, acolo unde a fost plasat în arest preventiv după extrădarea sa din 25 septembrie 2025.

Deși a menționat, într-o postare pe Facebook, că va face declarații, Plahotniuc a refuzat să răspundă la întrebări.

Dosarul lui Plahotniuc, conexat și apoi disjuns dintr-o cauză penală în care sunt cercetați alți șapte învinuiți

La mijlocul lunii iulie 2023, după ce magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul Procuraturii Anticorupție (PA) privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa inculpatului, cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a ajuns pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Șase luni mai târziu, adică la mijlocul lui ianuarie 2024, la solicitarea avocatului Lucian Rogac, cauza de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc a fost conexată la marele dosar numit generic „Frauda bancară”. Plahotniuc a ajuns să fie cercetat într-un dosar alături de foștii șefi ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM): ex-guvernatorul Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatorii Ion Sturzu și Emma Tăbîrță, dar și alți bancheri: fostul administrator special al Băncii de Economii (BEM), Ion Ropot; fostul președinte interimar al BEM, Viorel Bîrcă; fostul președinte al Unibank, Dumitru Țugulschi și fosta președintă interimară a Băncii Sociale, Natalia Rahuba.

Rogac a menționat că făcut solicitarea tocmai pentru că „aceste două cauze au elemente conexe între ele și fac parte din același dosar, numit generic «Frauda bancară»”. De cealaltă parte, acuzatorii de stat s-au opus, atenționând atunci că decizia „ar putea tergiversa procesul”.

Decizia a fost adoptată de către judecătorii Angela Catană, Ludmila Beșliu și Alexandru Negru, care examinează cauza penală în care sunt vizați foștii șefi ai BNM și alți bancheri.

La 15 septembrie 2025, cu doar câteva zile înainte de a fi extrădat din Republica Elenă, PA a solicitat judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda bancară”. Două săptămâni mai târziu, la 29 septembrie 2025, același complet de judecată care a decis conexarea, alcătuit din magistrații Liliana Cușcă, Alexandru Negru și Angela Catană, a admis separarea cauzei intentate pe numele lui Plahoniuc.