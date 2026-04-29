ULTIMA ORĂ Părțile de dronă depistate la Telenești reprezintă aparatul de zbor fără pilot care a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova în luna martie

UPDATE 20:30 Obiectul depistat, astăzi, pe un câmp din apropierea localității Băneștii Noi, raionul Telenești, reprezintă aparatul de zbor fără pilot care a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova în data de 30 martie 2026, anunță reprezentanții Ministerului Apărării, într-un comunicat de presă.

Un obiect asemănător unei drone a fost depistat pe un câmp din satul Băneștii Noi, raionul Telenești, miercuri, 29 aprilie, anunță reprezentanții Poliției. Potrivit oamenilor legii, părțile găsite nu prezintă pericol pentru siguranța cetățenilor.

Polițiștii din Telenești au fost sesizați de către locuitorii satului Bǎneştii Noi, după ce, pe un câmp din localitate, a fost depistată o parte componentă a unui aparat de zbor asemănător unei drone.

Potrivit informațiilor, părțile depistate nu prezintă pericol pentru cetățeni.

„Toate componentele au fost ridicate în siguranță și urmează a fi supuse expertizei de specialitate, pentru stabilirea structurii și provenienței. Polițiștii întreprind acțiuni pentru documentarea cazului”, mai anunță oamenii legii.

Poliția reiterează apelul către cetățeni să nu se apropie și să nu atingă obiecte necunoscute sau suspecte, iar în astfel de situații să anunțe imediat Serviciul 112.

În noaptea de 28 aprilie, o altă dronă a fost depistată, în noaptea de 28 aprilie, în Chișinău. Aceasta nu conținea substanțe explozive.