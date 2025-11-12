ULTIMA ORĂ Maria Acbaș renunță la mandatul de deputată. Alți patru deputați de pe lista PAS vor părăsi Parlamentul

Președintele PAS, Igor Grosu a anunțat că deputații Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, au decis să renunțe la mandatul de deputat și au „ales să-și continue activitatea pe care o aveau înainte”.

„Vă mulțumim, colegi, pentru munca pe care ați depus-o și cu siguranță, vom fi în continuare o echipă și fiecare va munci pentru pace, dezvoltare, UE și pentru o Moldovă membră a Uniunii Europene”, a declarat Grosu în ziua în care ZdG a publicat un articol despre o firmă administrată Maria Acbaș care ar fi primit, prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la condamnatul Ilan Șor.

Conform unui raport întocmit de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în 2023, o firmă administrată de actuala deputată PAS Maria Acbaș, originară din autonomia găgăuză, a primit, prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la condamnatul Ilan Șor. Subiectul a ajuns în atenția publică după ce a fost adus în spațiul public de mai multe canale de telegram și site-uri media, iar ulterior și deputatul Vasile Costiuc a publicat un video în care a acuzat-o pe deputata PAS că ar fi primit bani de la Ilan Șor.

Contactată de ZdG, Maria Acbaș a declarat că „de acești bani nici nu ne-am atins” și că a depus anterior mărturii la Centrul Național Anticorupție la acest subiect.

Anterior, la data de 6 noiembrie, Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Pe 5 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a anunțat că a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Dan Perciun, Emil Ceban, Nicu Popescu, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladmir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija.

După decizia Curții Constituționale, au fost validate mandatele de deputat ale lui:

Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al Prim-ministrului, director al Serviciului Vamal și Secretar general al Guvernului.

Angela Munteanu-Pojoga, filolog de meserie, este la al doilea mandat de deputat. În legislatura anterioară a fost secretara Comisiei drepturile omului și relații interetnice.

Veronica Cupcea este licențiată în inginerie horticolă. Din anul 2019, ea este primara comunei Sărătenii Vechi din raionul Telenești.

Veronica Briceag, economistă de meserie, a fost deputată în Parlamentul de legislatura a XI-a, fiind membră a Comisiei mediu, climă și tranziție verde.

Liliana Grosu este psiholog și are o experiență de 25 de ani în sistemul educațional. Ea este la al doilea mandat de deputat.

Alexandr Trubca este specialist în administrație publică. El a fost deputat și în Parlamentul de legislatura a XI-a, fiind președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară.

Gheorghe Ichim, jurist de meserie, a fost deputat și în Parlamentul de legislatura a XI-a.

Valeriu Carțîn a absolvit Facultatea de istorie a Universității de Stat din Moldova și, în prezent, este primarul satului Mășcăuți din raionul Criuleni.

Din rândul celor care au renunțat la mandatul de deputat, Dan Perciun și-a continuat activitatea în calitate de ministru al Educației și Cercetării. Emil Ceban a fost numit ministru al Sănătății. Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Mihai Popșoi a rămas în funcția de ministru al Afacerilor Externe. Ludmila Catlabuga, la fel a rămas în funcție, la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Vladimir Bolea conduce în continuare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Fostul premier Dorin Recean a declarat că a dorit să plece din viața publică. La fel, fostul secretar general al Guvernului, Artur Mija nu ocupă, la moment, o funcție publică.