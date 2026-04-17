ULTIMA ORĂ Iranul anunță deblocarea completă a Strâmtorii Ormuz pe durata armistițiului de 10 zile din Liban

Ministru al Afacerilor Externe din Iran, Seyed Abbas Araghchi a anunțat despre deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a scris acesta pe platforma X.

Ieri, 16 aprilie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Israelul și Libanul au convenit să inițieze un armistițiu de 10 zile, semnalând o pauză în conflictul dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care s-a desfășurat în paralel cu războiul cu Iranul.

Pakistanul declarase anterior că pacea în Liban era esențială pentru negocierile pe care le media în vederea încetării războiului dintre Statele Unite și Iran.

Hassan Fadlallah, un înalt reprezentant al Hezbollahului, a declarat pentru Reuters că gruparea a fost informată de către ambasadorul Iranului în Liban că joi seara ar putea intra în vigoare un armistițiu de o săptămână.

Întrebat dacă Hezbollahul se va angaja să respecte armistițiul, Fadlallah a răspuns că totul depinde de angajamentul Israelului de a înceta toate formele de ostilități și a atribuit eforturilor diplomatice ale Iranului meritul pentru posibilul armistițiu.

Războiul dintre SUA și Israel cu Iranul s-a extins în Liban pe 2 martie, când gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a deschis focul în sprijinul Teheranului, determinând o ofensivă israeliană în Liban la doar 15 luni de la ultimul conflict major.

Atacurile israeliene au ucis peste 2 100 de persoane în Liban de la 2 martie și au forțat peste 1,2 milioane să fugă, spun autoritățile libaneze. Atacurile Hezbollah au ucis doi civili israelieni, în timp ce 13 soldați israelieni au murit în Liban de la 2 martie, spune Israelul.

Un oficial israelian din domeniul securității a declarat că armata israeliană nu are în plan să-și retragă forțele din sudul Libanului în timpul vreunui armistițiu.

Trump, într-o altă postare pe rețelele de socializare, a spus că îi va invita pe Netanyahu și Aoun la Casa Albă pentru „discuții semnificative” între cele două țări, care se află într-o stare oficială de război încă de la înființarea Israelului în 1948.

Uraniul din Iran

La fel, Trump a anunțat că Iranul a fost de acord să predea Statelor Unite uraniul îmbogățit, îngropat sub dărâmăturile instalațiilor nucleare distruse ale țării. La fel, liderul american a spus că Iranul a fost de acord să nu aibă arme nucleare timp de peste 20 de ani.

„Iranul nu deține arme nucleare, iar ei au fost de acord cu acest lucru. Au fost de acord să ne returneze materialul nuclear care este îngropat adânc în pământ, în urma atacurilor cu bombardiere B-2”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. El a adăugat că Washingtonul are „multe acorduri” cu Iranul și că se așteaptă ca în curând să se întâmple „ceva foarte pozitiv, foarte important”.

Anterior, SUA au prezentat Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt conflictului cu Iran, potrivit The New York Times. Conform publicației, acesta includea demontarea instalațiilor nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordow, precum și transferul a aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

În timpul discuțiilor directe dintre Washington și Teheran, desfășurate pe 12 aprilie, părțile au abordat posibilitatea suspendării programului nuclear iranian. Surse citate de NYT susțin că SUA au cerut Iranului să impună un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, însă Teheranul ar fi fost dispus să accepte doar o perioadă de cinci ani.

Vicepreședintele american J.D. Vance, care a condus delegația SUA, a declarat că Washingtonul dorește, de asemenea, să preia controlul asupra uraniului rămas al Iranului. „Am precizat clar unde suntem dispuși să facem concesii și unde este absolut necesar ca materialele nucleare să fie retrase din Iran”, a spus Vance.

În iunie 2025, SUA au lansat atacuri asupra infrastructurii nucleare a Iranului, iar ostilitățile s-au încheiat după 12 zile. Donald Trump a susținut că instalațiile de îmbogățire a uraniului au fost distruse, în timp ce Teheranul a afirmat că nu au fost înregistrate pagube majore și a promis continuarea programului nuclear.

Anterior, la 28 februarie, SUA și Israel au lansat o operațiune militară împotriva Iranului, având ca unul dintre obiective perturbarea programului nuclear al țării. Pe 8 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni pentru a permite desfășurarea negocierilor cu Teheranul. Potrivit Bloomberg, armistițiul ar putea fi prelungit după 22 aprilie pentru a crea mai mult spațiu pentru soluții diplomatice.