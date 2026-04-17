Trump a declarat că Iranul a fost de acord să predea SUA uraniul îmbogățit și să nu dețină arme nucleare timp de 20 de ani. „În curând se va întâmpla ceva foarte pozitiv, foarte important”

Iranul a fost de acord să predea Statelor Unite uraniul îmbogățit, îngropat sub dărâmăturile instalațiilor nucleare distruse ale țării, a anunțat președintele american Donald Trump, scrie The Washington Post. La fel, liderul american a spus că Iranul a fost de acord să nu aibă arme nucleare timp de peste 20 de ani.

„Iranul nu deține arme nucleare, iar ei au fost de acord cu acest lucru. Au fost de acord să ne returneze materialul nuclear care este îngropat adânc în pământ, în urma atacurilor cu bombardiere B-2”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. El a adăugat că Washingtonul are „multe acorduri” cu Iranul și că se așteaptă ca în curând să se întâmple „ceva foarte pozitiv, foarte important”.

Anterior, SUA au prezentat Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt conflictului cu Iran, potrivit The New York Times. Conform publicației, acesta includea demontarea instalațiilor nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordow, precum și transferul a aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

În timpul discuțiilor directe dintre Washington și Teheran, desfășurate pe 12 aprilie, părțile au abordat posibilitatea suspendării programului nuclear iranian. Surse citate de NYT susțin că SUA au cerut Iranului să impună un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, însă Teheranul ar fi fost dispus să accepte doar o perioadă de cinci ani.

Vicepreședintele american J.D. Vance, care a condus delegația SUA, a declarat că Washingtonul dorește, de asemenea, să preia controlul asupra uraniului rămas al Iranului. „Am precizat clar unde suntem dispuși să facem concesii și unde este absolut necesar ca materialele nucleare să fie retrase din Iran”, a spus Vance.

În iunie 2025, SUA au lansat atacuri asupra infrastructurii nucleare a Iranului, iar ostilitățile s-au încheiat după 12 zile. Donald Trump a susținut că instalațiile de îmbogățire a uraniului au fost distruse, în timp ce Teheranul a afirmat că nu au fost înregistrate pagube majore și a promis continuarea programului nuclear.

Anterior, la 28 februarie, SUA și Israel au lansat o operațiune militară împotriva Iranului, având ca unul dintre obiective perturbarea programului nuclear al țării. Pe 8 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni pentru a permite desfășurarea negocierilor cu Teheranul. Potrivit Bloomberg, armistițiul ar putea fi prelungit după 22 aprilie pentru a crea mai mult spațiu pentru soluții diplomatice.