CEC a declarat valabile alegerile parlamentare și a confirmat distribuirea mandatelor de deputat. Raportul CEC va fi transmis Curții Constituționale

Comisia Electorală Centrală a delcarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în cadrul ședinței din 5 octombrie. De asemenea, CEC a făcut publice datele privind centralizarea rezultatelor alegerilor, numărul de mandate atribuite fiecărui partid care a trecut pragul electoral dar și alte informații privind alegerile parlamentare.

Potrivit CEC, la alegeri au fost peste 2,7 milioane de cetățeni incluși pe liste, dar la scrutin s-au prezentat 1,6 milioane de alegători.

Repartizarea mandatelor în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

Din cele 1,6 milioane de voturi, fiecare partid care a trecut pragul electoral a acumulat:

PAS – 792.557 voturi;

Blocul Patriotic – 381.984 voturi;

Blocul Alternativa – 125.706 voturi;

Partidul Nostru – 97.852 voturi;

Partidul Democrația Acasă – 88.679 voturi.

Raportul CEC va fi transmis către Curtea Constituțională, care va valida alegerile în termen de până la 10 zile.

