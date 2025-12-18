Uliana Bădărău a fost numită de Parlament în funcția de membră a Curții de Conturi, cu 58 de voturi. Bădărău a câștigat concursul desfășurat în luna septembrie.

Funcția va deveni vacantă din 20 decembrie, când va expira mandatul membrului Curții de Conturi, Eduard Moroșan.

Curtea de Conturi este instituția supremă de audit a statului, responsabilă de controlul modului de formare, administrare și utilizare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public. Instituția are șapte membri, numiți pentru mandate de câte cinci ani. Actuala componență este prezidată de Tatiana Șevciuc, numită în funcție în martie 2024.

Membrii actuali ai Curții de Conturi: