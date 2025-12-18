Licitație cu terenuri ocupate. Un lot a fost exclus din procedură până la eliberarea lui de construcțiile ilegale, altul – adjudecat de cel care l-a ocupat ilegal

La 16 decembrie 2025, Ziarul de Gardă a scris că Primăria Chișinău urmează să expună la o licitație de milioane terenuri care-i aparțin doar pe hârtie și care, în realitate, sunt îngrădite și folosite de mai multe persoane care locuiesc în preajmă.

O zi mai târziu, terenul de 15 ari de pe strada Ciocîrliei, împărțit și ocupat de cei șapte vecini care au proprietăți în preajmă, fiecare adjudecându-și câțiva ari în plus și stabilindu-și propriile hotare, a fost exclus din procedura de licitație, fiind dispusă „eliberarea de orice construcție a terenului ocupat în termen cât mai restrâns”. Cel de-al doilea, de pe strada Lămâiței, a fost adjudecat pentru un preț mai mare cu 130 de mii de lei decât cei inițial chiar de chișinăuianul care până acum îl folosea ilegal.

Ziarul de Gardă a scris că Primăria Chișinău expune 11 terenuri spre vânzare la o licitație desfășurată la 17 decembrie 2025, iar două dintre acestea sunt ocupate ilegal de cei care dețin terenuri și case în vecinătate, care și-au extins curtea pe terenurile aflate în proprietatea Primăriei municipiului Chișinău.

Un teren exclus de la licitație: „A fost mediatizat acest caz”

La 17 decembrie 2025, licitația s-a desfășurat. Deși s-au înregistrat doi participanți pentru a adjudeca terenul de 15 ari de pe strada Ciocîrliei, împărțit și ocupat de cei șapte vecini care au proprietăți în preajmă, fiecare adjudecându-și câțiva ari în plus și stabilindu-și propriile hotare, lotul a fost exclus din procedura de licitație până la eliberarea de construcțiile ilegale. Acest lucru a fost explicat de viceprimarul Chișinăului, Ilie Ceban, care nu ne-a răspuns la apeluri în timpul documentării subiectului, dar a ținut să puncteze că „acest caz a fost mediatizat”.

Lotul de 15 ari d epe strada Ciocârliei. Sursă: cadastru.gov.md Imagini obținute cu drona



„Vă aduc la cunoștință că terenul municipal a fost utilizat ilegal și au fost construite neautorizat de către vecinii din preajmă foișoare, garduri pe o suprafață totală de 15 ari.



A fost mediatizat acest caz că Primăria Chișinău vinde terenuri ocupate abuziv. Aș vrea câteva clarificări: Primăria Chișinău este obligată să facă ordine în proprietățile sale și asta și face. Nimeni nu are dreptul să ocupe abuziv orice metru pătrat de teren public, pentru că este proprietate publică și orice utilizare neconformă în acest sens este și trebuie să fie penalizată”, a punctat Ceban.

Caputră de ecran: realitate.md

Deși nu este prima oară când terenul este expus la licitație, abia acum a fost dispus ca Pretura Sectorului Centru să asigure eliberarea terenului.

„Totodată, se constată că în cazul expunerii la licitație, beneficiarii vor avea impedimente la utilizarea conformă a terenului și pentru a nu admite aceste lucruri, Comisia a dispus ca Pretura Sectorului Centru să asigure eliberarea de orice construcție a terenului ocupat în termen cât mai restrâns evacuarea tuturor îngrădirilor care au fost evectuate pe teren municipal și ulterior va fi expus la licitație, așa ca terenul să fie liber de oricare copnstrucție și orice cumpărător să paotă fără careva impedimente să se folosească de acest teren. Comisia a decis să excludă de la licitație terenul respectiv, numărul 2”, a continuat viceprimarul Ilie Ceban.

Teren adjudecat de cel care l-a ocupat ilegal

Și pentru cel de-al doilea teren ocupat ilegal despre care a scris ZdG s-au înscris la licitație doi pretendenți. Primul, a propus atât cât primăria a cerut. Cel de-al doilea, Vitalie Perciun, tot el fiind și chișinăuianul care a utilizat până acum terenul, extinzându-și curtea, a propus un preț cu 130 de mii de lei mai mare. Prin urmare, terenul de șase ari a fost adjudecat de Perciun cu un preț de 1 430 000 de mii de lei.

Lotul de pe strada Lămâiței. Sursă: cadastru.gov.md Imagini obținute cu drona

Perciun a declarat pentru Ziarul de Gardă că „vizita voastră a fost decisivă, atâtea vorbe s-au pornit prin oraș“.

Deși, anterior, Vitalie Perciun spunea că prețul este unul mare, a oferit chiar mai mult decât ceea ce a cerut municipalitatea. Întrebat cum se explică această schimbare de atitudine, Perciun spune: „deja dau mai mult, numai să am liniște”.