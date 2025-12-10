Ukrinform Rusia intensifică pregătirile militare în regiunea transnistreană. Autoritățile de la Chișinău nu comentează informațiile

Rusia își intensifică de urgență acțiunile în regiunea transnistreană, pentru a distruge resursele Ucrainei de către creșterea amenințării provenite din regiune, raportează o sursă din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, transmite Ukrinform.

Autoritățile de la Chișinău au declarat pentru Ziarul de Gardă că nu vor comenta aceste informații.

Astfel, potrivit informațiilor, pe teritoriul din stânga Nistrului au fost intensificate măsurile de mobilizare în formațiunile militare, fiind sunt chemați rezerviști, iar în depozite se scoate armament din conservare.

De asemenea, în regiune au fost lansate centre de producție de drone și de instruire a operatorilor de drone.

„Acțiunile active implementate de Kremlin sunt orientate spre consolidarea prezenței ruse în regiune, pe care Moscova o folosește pentru destabilizarea situației în R. Moldova și pentru crearea unui punct de tensiune la granița cu regiunile de sud ale Ucrainei”, scrie Ukrinform.

Totodată, Moscova trimite agenți ai serviciilor speciale, pentru a amplifica fenomenele de criză, de a semăna haos prin operațiuni informaționale și de a organiza provocări.

După întreruperea livrărilor din partea Gazprom de la începutul anului, regiunea transnistreană, dependentă de gazul rusesc, a fost „salvată” de autoritățile R. Moldova.

Astfel, potrivit presei ucrainene, Kremlinului ca începe o nouă operațiune hibridă, în legătură cu așa-numitelor „alegeri prezidențiale din regiune” din 2026.

„Operațiunea Rusiei urmărește, în special, să readucă Tiraspolul în dependență de gazul rusesc gratuit, să consolideze imaginea liderilor pro-ruși, să crească în mod discret contingentul militar rus în regiune, astfel încât, în momentul oportun pentru Kremlin, toate forțele și resursele acumulate să fie pregătite pentru escaladare militară”, a subliniat sursa.

Atât reprezentanții Guvernul, cât și Ministerul Afacerilor Externe au declarat că „nu vor comenta informațiile care nu sunt confirmate oficial”.

Pe 12 noiembrie, Ucraina și alte opt țări au anunțat că s-au alăturat oficial măsurilor restrictive aprobate de Uniunea Europeană împotriva conducerii regiunii transnistrene.

Consiliul UE a adoptat o decizie de prelungire a măsurilor restrictive împotriva conducerii regiunii transnistrene până la 31 octombrie 2026.

