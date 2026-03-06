UE suspendă călătoriile fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia: „Acțiunile autorităților georgiene, din octombrie 2024, au dus la încălcarea mai multor drepturi fundamentale”

Comisia Europeană (CE) anunță vineri, 6 martie, că suspendă călătoriile fără viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. Astfel, aceștia sunt acum obligați să dețină viză atunci când intră în spațiul Schengen în scopuri oficiale. Este pentru prima dată când este aplicat noul mecanism consolidat de suspendare a regimului fără vize.

Potrivit unui comunicat al Comisiei, mecanismul de suspendare a regimului fără vize este activat ca răspuns la „încălcarea deliberată și persistentă de către Georgia a angajamentelor asumate în cadrul regimului său fără vize în domenii-cheie precum democrația și drepturile fundamentale”.

„Liberalizarea vizelor urmărește să încurajeze contactele între oameni și să promoveze valori comune, inclusiv respectul pentru drepturile omului și principiile democratice. Acțiunile autorităților georgiene din octombrie 2024, inclusiv reprimarea protestatarilor, a politicienilor din opoziție și a mass-mediei independente, au afectat negativ situația din Georgia și au dus la încălcarea mai multor drepturi fundamentale și standarde juridice internaționale. De asemenea, Georgia a refuzat să se alinieze politicii de vize a Uniunii Europeane, ceea ce reprezintă o condiție esențială pentru menținerea regimului fără vize. Comisia consideră că acțiunile autorităților georgiene subminează principiile pe care se bazează liberalizarea vizelor.

Totodată, Comisia a adoptat astăzi orientări pentru autoritățile consulare ale statelor membre și pentru polițiștii de frontieră, pentru a sprijini statele membre în aplicarea eficientă a deciziei de suspendare a regimului fără vize. Orientările recomandă verificări sporite pentru toți cetățenii georgieni care traversează frontierele externe ale UE: reprezentanții autorităților georgiene trebuie să utilizeze pașapoarte diplomatice sau de serviciu atunci când călătoresc în UE în scopuri oficiale și diplomatice. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la aplicarea unei interdicții de intrare (…).

Atunci când deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia solicită o viză Schengen, statele membre sunt încurajate să efectueze verificări amănunțite, inclusiv interviuri și solicitarea de documente justificative de la solicitanți. Statele membre ar trebui să refuze vizele în cazul în care există îndoieli cu privire la credibilitatea informațiilor furnizate de solicitanți”, se menționează în comunicat.

Suspendarea temporară a călătoriilor fără viză intră în vigoare vineri, 6 martie, și va dura 12 luni, până la 6 martie 2027. Dacă problemele legate de guvernare și statul de drept nu vor fi soluționate de autoritățile georgiene, Comisia susține că poate prelungi suspendarea pentru o perioadă de până la 24 de luni.

Recomandările vor fi prezentate statelor membre în cadrul Consiliul Uniunii Europene pe 27 martie.

„Legi draconice”, inclusiv legea „agentului străin”, inspirată din Rusia, care subminează activitatea ONG-urilor și a presei independente; arestarea liderilor opoziției pe fundalul unor proteste antiguvernamentale continue; demiterea funcționarilor care participă la proteste – acesta este „visul georgian” pe care-l trăiesc de câțiva ani cetățenii Georgiei, țară care era cândva considerată fruntașă a Parteneriatului Estic.

Politicile „suveraniste” ale Georgiei și apropierea de Rusia au dus la faptul că investițiile străine directe au scăzut cu aproximativ 40% în 2024. Moneda națională – lari – s-a depreciat, fapt ce a dus la creșterea prețurilor și la erodarea bugetelor gospodăriilor, în timp ce șomajul și inflația au devenit principalele preocupări ale cetățenilor, au constatat anterior experții georgieni consultați de ZdG.