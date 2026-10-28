UE s-ar pregăti să renunțe la oferta de „membru asociat” pentru Canada

Țările UE au renunțat la ideea de a oferi Canadei statutul de „membru asociat” în blocul celor 27 de membri, optând în schimb pentru un limbaj mai blând care promite „o asociere tot mai strânsă” înaintea unui summit istoric UE-Canada, conform celei mai recente versiuni a proiectului de declarație, consultată de POLITICO.

Un grup de țări, inclusiv Germania, Italia, Grecia și Franța, s-au opus menționării statutului de membru asociat într-o declarație comună UE-Canada care va fi emisă la Montreal, au declarat diplomații.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propusese inițial statutul de „membru asociat” pentru Canada în discursul său despre starea Uniunii Europene din septembrie, luând prin surprindere unele țări ale UE.

Un proiect anterior al declarației comune prevedea că UE și Canada vor „depune eforturi pentru a defini, până la Summitul UE-Canada din 2027, conceptul de membru asociat, care va reflecta, prin această asociere și mai strânsă, efortul nostru comun și cooperarea în atingerea obiectivelor noastre comune de prosperitate, securitate economică și autonomie strategică”.

În versiunea finală, textul prevede: „Vom crea o asociere și mai strânsă între Canada și UE… și vom depune eforturi pentru a defini, până la Summitul UE-Canada din 2027, conceptul unei asocieri din ce în ce mai strânse a Canadei cu UE, în afara calității de membru deplin în sine”.

Textul declarației ar urma să primească aprobarea finală a țărilor UE, cu termenul limită până în această seară pentru a formula obiecții.