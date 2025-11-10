UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau împrumuturi pentru finanțarea Kievului

Uniunea Europeană va discuta, joi, două modalități principale de a strânge fonduri pentru sprijinirea financiară a Ucrainei: împrumuturi sau utilizarea activelor rusești înghețate, relatează Reuters.



Miniștrii de finanțe ai țărilor membre UE se vor reuni în această săptămână la Bruxelles după ce liderii blocului s-au angajat, pe 23 octombrie, să acopere nevoile Ucrainei pentru perioada 2026-2027 și au solicitat Comisiei Europene să pregătească opțiuni privind modul în care se poate realiza acest lucru, scrie Reuters.

Un înalt oficial al UE, familiarizat cu subiectul, a declarat pentru Reuters că documentul Comisiei cu opțiunile nu este finalizat, dar sunt luate în calcul două modalități de a furniza cele 130-140 de miliarde de euro de care Ucraina va avea probabil nevoie: utilizarea activelor rusești înghețate și varianta ca guvernele UE să împrumute fondurile de pe piață, aspect care ar implica și plata de dobânzi.

Care este poziția Belgiei

În prezent, majoritatea activelor rusești înghețate în Europa se află în conturile Euroclear, în Belgia. Țara consideră că ar fi răspunzătoare în cazul unui proces câștigat de Rusia împotriva companiei.





Opțiunea care implică activele înghețate ar însemna că UE ar înlocui numerarul rus din conturile Euroclear cu obligațiuni AAA cu cupon zero emise de Comisia Europeană. Lichiditățile ar fi apoi transferate la Kiev, care ar rambursa împrumutul numai dacă ar obține în cele din urmă reparații de război de la Rusia.

Belgia dorește ca guvernele UE să se angajeze să pună la dispoziție fondurile necesare pentru a rambursa Moscovei în termen de trei zile, în cazul în care o instanță ar decide că activele trebuie returnate. Comisia Europeană se află în prezent în discuții cu Belgia pentru a răspunde cererilor acesteia, în vederea obținerii sprijinului liderilor UE pentru planul din decembrie.



