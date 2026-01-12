UE ar putea avea nevoie de o armată de 100 000 de soldați, afirmă comisarul pentru apărare

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, spune că UE trebuie să reformeze și modul în care gestionează apărarea la nivel politic, iar Regatul Unit ar trebui să aibă un loc la masă. Acesta a declarat că blocul ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe militare permanente de 100 000 de militari și revizuirea proceselor politice care guvernează apărarea, scrie Politico.

În fața agresiunii ruse și a faptului că SUA amenință Groenlanda, Kubilius a pledat pentru o abordare de tip „big bang” în reimaginarea apărării comune a Europei

Kubilius a spus că nivelul de pregătire al apărării Europei depinde de trei piloni: mai multe investiții în capacitatea de producție, instituții care sunt pregătite și bine organizate și voința politică de a descuraja și, dacă este necesar, de a lupta. Simpla creștere a finanțării pentru actualul sistem de apărare al Europei nu va îndeplini aceste cerințe, a spus el, din cauza lipsei de unitate.

„Trebuie să începem să investim banii noștri într-un mod care să ne permită să luptăm ca Europa, nu doar ca o colecție de 27 de «armate bonsai» naționale. Consiliul European de Securitate ar putea fi format din membri permanenți-cheie, alături de câțiva membri rotativi, inclusiv statul membru care deține președinția Consiliului. La care se adaugă conducerea UE: președinții Comisiei și ai Consiliului”, a spus Kubilius.

Consiliul de securitate propus ar trebui să includă și Regatul Unit, a mai spus Kubilius.

„În total, aproximativ 10–12 membri, cu sarcina de a discuta cele mai importante probleme de apărare, dintre care unele le-am menționat deja. Și nu doar să le discute, ci și să pregătească rapid decizii importante”, a spus Kubilius.

Europa ar putea, în schimb, să creeze — „așa cum au propus deja acum 10 ani Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel” — o puternică „forță militară europeană” permanentă de 100 000 de militari, a spus el.

Pentru a ajuta la rezolvarea problemei voinței politice, Kubilius dorește să înființeze un Consiliu European de Securitate. Ideea a fost promovată de președintele francez Macron și de fosta cancelară germană Merkel.