Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că securitatea Europei nu poate fi separată de NATO și de SUA

Secretarul general al NATO a respins propunerile privind forțele conduse de Europa în Ucraina, afirmând că parteneriatul transatlantic rămâne esențial pentru securitatea colectivă, a declarat oficialul într-un interviu oferit agenției dpa, publicat pe 25 decembrie, citează euronews.com.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins propunerile privind structurile europene de securitate independente, insistând că UE nu trebuie să se desprindă de SUA în probleme de apărare, în ciuda apelurilor venite din partea unor politicieni europeni de rang înalt.

Manfred Weber, liderul partidului conservator PPE și al grupului său din Parlamentul European, a cerut desfășurarea de trupe europene sub comanda UE pentru a asigura pacea în Ucraina.

„Îmi doresc ca soldații cu steagul european pe uniforme, împreună cu prietenii noștri ucraineni, să asigure pacea”, a declarat Weber pentru publicația media germană Funke.

Rutte nu a fost de acord cu propunerea într-un interviu acordat agenției de știri germane dpa, publicat joi.

„Sunt absolut convins că SUA sunt complet investite în NATO. Nu există nicio îndoială. A existat o mare așteptare. Într-adevăr, noi cheltuim mai mult, Europa își asumă mai multă responsabilitate”, a spus Rutte.

Șeful NATO a subliniat că eforturile sporite de apărare europene ar trebui să aibă loc alături de SUA, nu independent.

„Când vorbim despre Europa și NATO, este vorba despre mai mult decât UE”, a spus Rutte, menționând că cele 23 de țări ale UE din cadrul NATO reprezintă doar aproximativ un sfert din producția economică totală a alianței.

Secretarul general al NATO a avertizat că Rusia ar putea reprezenta o amenințare serioasă încă din 2027, conform unor evaluări ale serviciilor de informații.

„Nu voi specula despre unde, când și cum exact. În cele din urmă, dacă există un atac asupra NATO, atunci suntem cu toții atacați – pentru că acesta este Articolul 5, ceea ce înseamnă că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor”, a spus Rutte.

În interviul de joi, Rutte a lăudat angajamentul Germaniei de a atinge 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029, înainte de termenul limită din 2035 convenit la summitul alianței de la Haga din iunie. El a numit abordarea Germaniei „foarte impresionantă” și a spus că Berlinul este „în frunte” printre aliații europeni.