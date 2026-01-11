Țările europene discută desfășurarea trupelor NATO în Groenlanda

Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind posibila desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în speranța că o astfel de consolidare a securității îl va determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom în cadrul Regatului Danemarcei, scrie The Telegraph.

Potrivit publicației, subiectul a fost discutat la o reuniune a aliaților NATO desfășurată la Bruxelles pe 8 ianuarie. Participanții au mandatat comandamentul aliat din Europa să identifice măsuri pentru consolidarea securității în Arctica.

Surse citate de The Telegraph afirmă că o eventuală operațiune se află într-o fază incipientă de planificare. Aceasta ar putea include fie o desfășurare amplă de trupe pentru protejarea Groenlandei, fie un pachet de măsuri precum exerciții militare limitate în timp, schimb de informații, dezvoltarea capabilităților militare și reașezarea cheltuielilor de apărare.

Operațiunea ar urma să se desfășoare sub egida NATO și ar fi separată de misiunile deja existente.

Potrivit acelorași surse, premierul britanic Keir Starmer tratează „extrem de serios” riscurile generate de Rusia și China în regiunea arctică și consideră necesară adoptarea unor măsuri. De asemenea, forțele armate britanice s-ar pregăti pentru un rol mai activ în asigurarea securității zonei.

În paralel, Uniunea Europeană ar elabora planuri de sancționare a unor companii americane în cazul în care Trump ar respinge propunerea privind desfășurarea forțelor NATO în Groenlanda. Potrivit The Telegraph, măsurile ar putea viza giganți din domeniul tehnologiei precum Meta, Google, Microsoft și X, dar și bănci și alte instituții financiare americane, prin restricții asupra activității acestora în Europa.