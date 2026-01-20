UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost suspendată

Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite, în urma ultimelor amenințări ale lui Donald Trump pe tema Groenlandei, au confirmat marți, 20 ianuarie, principalele grupuri politice, transmite hotnews.ro.

Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru înghețarea acordului comercial încheiat anul trecut între Statele Unite și UE, a declarat președinta grupului S&D (social-democrat), Iratxe Garcia Perez.

Partidul Popular European (PPE, dreapta), cel mai important grup din Parlamentul European, a confirmat, de asemenea, înghețarea discuțiilor privind acest acord.

Încheiat în vară, acesta prevede taxe vamale de 15% pentru exporturile europene către Statele Unite, dar eliminarea taxelor privind exporturile americane către UE.

UE a acceptat acest acord după ce mai multe state membre au preferat să evite un război de comercial de durată cu SUA. Politicienii europeni au fost însă criticați pentru că au cedat în fața presiunilor SUA.

Marți, europarlamentarii au trimis un avertisment Washingtonului.

A nu permite companiilor americane să acceseze fără taxe vamale piața europeană este „un instrument foarte puternic”, a asigurat șeful grupului PPE, Manfred Webe, citat de Le Monde.

Este „o pârghie extrem de puternică. Nu cred că companiile vor fi de acord să renunțe la piața europeană”, a adăugat Valérie Hayer, președinta grupului centrist Renew.

Bardella susține măsuri cât mai dure împotriva SUA

În schimb, o parte a extremei drepte s-a pronunțat împotriva înghețării acestui acord.

„Considerăm că este o greșeală”, a reacționat copreședintele grupului ECR, Nicola Procaccini.

Nu și liderul extremei drepte franceze și al grupului Patrioților, Jordan Bardella, care a mers mai departe și a cerut măsuri mai dure.

„Uniunea Europeană trebuie să activeze fără întârziere instrumentele sale anti-coercitive și să ia măsuri specifice împotriva serviciilor și exporturilor americane către Europa”, a declarat Bardella, citat de Politico.

„Nu este vorba de o escaladare. Este vorba de credibilitatea, libertatea și suveranitatea noastră. Dacă nu își face auzită vocea și nu este capabilă să apere interesele națiunilor Europei, Uniunea Europeană va demonstra încă o dată paralizia sa sistemică”, a afirmat acesta.

Comentariile sale marchează o schimbare radicală pentru partidul Patrioții, care în mod tradițional a fost apropiat de Trump.

Unii membri ai partidului, precum Viktor Orbán din Ungaria, continuă să caute relații strânse cu Trump.

Înghețarea discuțiilor în cadrul Parlamentului European împiedică ratificarea acordului și, prin urmare, aplicarea acestuia.

Socialiștii și liberalii sunt sătui de dialogul cu Trump

În schimb, grupurile politice sunt mai dezbinate în ceea ce privește alte răspunsuri posibile la amenințările lui Donald Trump.

PPE, prin vocea președintelui său, a făcut apel la „dezescaladare”, refuzând punerea în aplicare a mecanismului european anti-coerciție.

UE a pregătit un pachet de taxe vamale care ar putea fi activate dacă Trump își duce la îndeplinire amenințarea cu sancțiuni economice la adresa statelor care au sprijinit activ Danemarca în Groenlanda. Iar instrumentul anti-coerciție, puternica armă economică a blocului comunitar, este și ea luată în calcul.

În vreme ce popularii europeni, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, au fost mai reținuți, liberalii și socialiștii s-au declarat gata de a intra în conflict comercial cu SUA.

Discuțiile cu Donald Trump s-au dovedit ineficiente, iar Bruxelles ar trebui să-și folosească întregul arsenal comercial și de reglementare pentru a arăta Washingtonului că vorbește serios, au declarat marți în Parlamentul European liderii grupurilor socialiste și liberale din Parlamentul European.

Aceștia au respins o strategie mai conciliantă susținută de aliații lor din Partidul Popular European, Germania și Italia, care sunt în favoarea menținerii calmului, evitării amenințărilor publice și continuării diplomației în spatele ușilor închise.

„Vedem că tactica negocierii nu este o tactică, nu funcționează”, a declarat Valérie Hayer, președinta grupului liberal Renew Europe, adăugând că UE ar trebui să-și folosească piața internă de 400 de milioane de locuitori ca „pârghie” și să lanseze „arsenalul de descurajare de care dispunem împotriva Statelor Unite”.

Măsurile includ aplicarea de taxe vamale asupra produselor americane cheie, în special cele produse în statele controlate de republicani, precum și restricționarea accesului companiilor americane la piața UE.

„L-aș întreba pe Donald Trump dacă este gata să le spună companiilor americane că s-a terminat, că nu vor mai avea acces. Nu cred că companiile americane, inclusiv giganții digitali, sunt gata să renunțe la piața noastră. Cu siguranță nu”, a spus ea.

Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei să lanseze instrumentul său anti-coerciție a declarat și președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Iratxe García.