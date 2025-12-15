Ucraina salută „progrese reale” pentru pace după discuțiile cu emisarii SUA la Berlin

Kievul și Washingtonul au făcut „progrese reale” către pacea în Ucraina în timpul discuțiilor de două zile de la Berlin, a declarat pe 15 decembrie Rustem Umerov, înalt oficial de securitate și negociator, chiar dacă alți oficiali semnalează că un acord final privind problemele teritoriale rămâne evaziv, scrie The Kyiv Independent.

Declarația vine după ce o delegație condusă de președintele Volodimir Zelenski a purtat două runde de discuții cu emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner pe tema unui plan de încheiere a războiului Rusia-Ucraina.

Prima rundă de discuții din 14 decembrie a durat aproximativ cinci ore, în timp ce următoarea a durat mai puțin de două ore.

Vorbind alături de cancelarul german Friedrich Merz la Forumul Economic Germano-Ucrainean, Zelenski a declarat că discuțiile „nu au fost ușoare”, dar „productive”.

Oficialii americani au fost optimiști, spunând că „90%” din probleme au fost rezolvate, în timp ce Trump se spune că este „mulțumit” de progresele realizate la Berlin, a relatat The Guardian. Discuțiile s-au concentrat pe discuțiile despre garanțiile de securitate similare NATO pentru Ucraina, în timp ce unele subiecte legate de teritoriu și suveranitate necesită încă rafinare, potrivit publicației.

Se pare că Rusia va fi informată cu privire la rezultate de către SUA mai târziu astăzi. Potrivit unei surse nedivulgate, citată de AFP, cele două părți nu au ajuns la un acord privind problemele teritoriale, deoarece SUA continuă să preseze Kievul să cedeze întregul teritoriu Donețk și Luhansk Rusiei. Se pare că oficialii ucraineni au respins raportul.

Prim-viceministrul de externe al Ucrainei, Serghii Kisliți, a avertizat împotriva „caracterizării greșite” a abordării Washingtonului și a declarat că SUA „rămâne pe deplin angajate în procesul de pace”.

„Fiecare echipă se ascultă cu atenție una pe cealaltă. Poziția Ucrainei este foarte clară. Sursele anonime nu sunt corecte”, a declarat oficialul.

Cu toate acestea, Zelenski a semnalat în timpul unei conferințe de presă ulterioare în cursul zilei că problemele teritoriale rămân nerezolvate, subliniind necesitatea unor garanții de securitate clare.

„Mi se pare că încă avem poziții diferite” în ceea ce privește problemele teritoriale, a declarat Zelenski după discuțiile cu partea americană. „Dar toată lumea este gata să lucreze productiv pentru a găsi soluți care vor aduce mai aproape de adevăratul sfârșit al războiului.”

La rândul său, Merz a spus că pare să existe o șansă reală pentru pace datorită unui efort diplomatic fără precedent și a lăudat propunerile SUA pentru garanții de securitate „legale și materiale”.

Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și-a exprimat speranța pentru „un acord care ne va aduce mai aproape de pace până la sfârșitul zilei”.

Cu toate acestea, secretarul de presă al lui Umerov a clarificat ulterior că nu se așteaptă niciun acord specific astăzi, spunând că cele două părți speră pur și simplu să își alinieze pozițiile până la sfârșitul zilei.