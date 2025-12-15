Washington Post: Kievul și estul Ucrainei sunt în pragul unei întreruperi complete de curent din cauza intensificării atacurilor rusești

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit mai intense și mai răspândite ca niciodată în acest an. Acest lucru a plasat Kievul și părți din estul Ucrainei în pragul unei pene complete de curent, a relatat The Washington Post (WP), citând surse.

Atacurile masive rusești care au început în octombrie au adus rețeaua energetică a Ucrainei în pragul colapsului, potrivit unor oficiali și experți familiarizați cu situația. Potrivit lor, atacurile amenință să întrerupă rețeaua care transmite energie din vestul Ucrainei, unde se produce cea mai mare parte a acesteia, spre est.

„Suntem, dacă nu în pragul unei pene complete de curent în estul țării, atunci foarte aproape”, a declarat o sursă diplomatică europeană de rang înalt pentru WP, sub condiția anonimatului.

Potrivit surselor WP, pe lângă încercările de a împărți rețeaua energetică a Ucrainei în jumătate, Kremlinul „urmărește o strategie de creare a unor insule energetice”. Conform acestui plan, anumite regiuni ale Ucrainei vor fi întrerupte de la electricitate.

Experții consultați de WP au remarcat că este imposibil de spus exact de câte alte atacuri ar mai avea nevoie Rusia pentru a întrerupe curentul unei părți din Ucraina. Aceștia spun că va depinde de țintele atinse și de rezervele Kievului pentru o restaurare rapidă.

Sectorul energetic al Ucrainei se află în prezent într-una dintre cele mai grave stări ale sale, a relatat WP. Locuitorii din Kiev sunt fără energie electrică și încălzire până la 16 ore pe zi, iar afacerile funcționează în principal cu generatoare.

„Suntem acum la un pas de o pană completă de curent în Kiev”, a declarat publicației o sursă familiarizată cu situația. Trupele rusești au mai atacat instalații energetice din Ucraina, dar recent, atacurile au devenit mai frecvente și mai țintite, reducând timpul de reparare a pagubelor, a explicat WP.

O soluție ar putea fi un armistițiu energetic, în baza căruia Moscova ar înceta atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, iar Kievul ar înceta atacurile asupra infrastructurii rusești de petrol și gaze, a menționat publicația.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru un astfel de armistițiu parțial dacă Rusia ar fi de acord. Secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a răspuns la o întrebare despre o posibilă încetare parțială a atacurilor afirmând că Kremlinul „lucrează pentru pace, nu pentru un armistițiu”.