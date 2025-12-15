LIVE TEXT Dronele navale ucrainene au lovit un submarin rusesc cu rachete Kalibr în Novorossiisk. Război în Ucraina, ziua 1390

UPDATE 21:50 În portul Novorossiisk, Rusia, dronele subacvatice ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit pentru prima dată în istorie un submarin rusesc din clasa Proiect 636.3 Varshavyanka (denumire NATO: Kilo). În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și este practic scos din funcțiune.

Potrivit Ukrinform, SBU a relatat acest lucru pe site-ul său web.

„Patru lansatoare de rachete de croazieră Kalibr, pe care inamicul le folosește pentru a ataca teritoriul ucrainean, se aflau la bordul submarinului”, a declarat SBU.

Operațiunea a fost un efort comun al Direcției Principale de Contrainformații Militare a SBU și al Marinei Ucrainene. Agenția de informații ucraineană a reamintit că submarinul vizat a fost forțat să rămână în portul Novorossiisk din cauza operațiunilor reușite ale dronelor de suprafață, care au alungat navele și submarinele rusești din Golful Sevastopol, în Crimeea ocupată temporar.

UPDATE 18:52 Un nou sondaj a constatat că ucrainenii rămân deschiși la un acord de pace cu garanții de securitate, dar resping în mod covârșitor un plan care ar impune o retragere completă din regiunea Donețk, scrie presa din Ucraina.

O majoritate puternică a ucrainenilor – 75% – a respins un plan de pace propus care ar implica retragerea forțelor ucrainene din Donbas, restricții militare și nicio garanție concretă de securitate, potrivit unui nou sondaj de opinie publică realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat pe 15 decembrie.

63% dintre cei 547 de adulți chestionați la nivel național – o ușoară creștere față de 62% în septembrie anul acesta – au declarat că sunt pregătiți să îndure războiul „atâta timp cât este necesar”.

Cifrele vin în ciuda unei situații dificile pe linia frontului, a atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și a presiunii puternice a SUA asupra Kievului de a accepta cerințele Moscovei ca Ucraina să se retragă din restul regiunii Donețk.

Reflectând îndeaproape poziția publică a Kievului în discuțiile cu SUA și partenerii europeni, 72% dintre respondenți au declarat că sunt pregătiți să accepte un acord de pace care să înghețe controlul teritorial la linia de contact actuală, să includă garanții de securitate robuste și să nu implice recunoașterea formală a niciunuia dintre teritoriile ocupate ca fiind rusești.

Sondajul a examinat, de asemenea, sentimentele politice interne. În ciuda consecințelor scandalului major de corupție care a avut loc în ultimele luni și a dus la demisia șefului Biroului Prezidențial, Andrii Yermak, 61% dintre respondenți au declarat că au încredere în președintele Volodimir Zelenski.

UPDATE 17:15 Președintele Volodimir Zelenski a discutat astăzi, 15 decembrie, procesul de negocieri cu președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, în timpul unei întâlniri la Berlin și și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul Germaniei. Potrivit Ukrinform, Zelenski a relatat acest lucru pe Telegram.

„În timpul întâlnirii mele cu președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, mi-am exprimat recunoștința pentru conducerea Germaniei în sprijinirea poporului nostru. L-am informat pe președinte despre activitatea noastră cu Statele Unite în vederea realizării unei păci demne, a unor garanții de securitate fiabile și a redresării economice”, a declarat Zelenski.

El a subliniat importanța asigurării suveranității Ucrainei, a integrității teritoriale și a protejării intereselor naționale.

„Apreciez sprijinul principial al Germaniei pentru această poziție”, a subliniat el.

După cum a relatat Ukrinform, astăzi, la Berlin, președintele Volodimir Zelenski a purtat discuții cu o delegație americană condusă de trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner.

UPDATE 10:55 Noaptea trecută, armata rusă a bombardat regiunea Dnipropetrovsk.

În districtul Sinelnîkivskîi, infrastructura a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență, în timpul operațiunilor de stingere a incendiului, trupele ruse au lansat un nou atac. Un salvator și un angajat al unei întreprinderi au fost răniți. Victimele au fost transportate la spital.

În districtele Kamensk și Pavlograd au izbucnit, de asemenea, incendii. Au fost avariate obiective de infrastructură și o întreprindere de transport.

UPDATE 08:32 Ieri, la Berlin, a avut loc prima parte a întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și liderii europeni cu negociatorii lui Trump – trimisul său special Steve Whitcoff și ginerele său Jared Kushner, scrie Meduza.

„Reprezentanții au purtat discuții detaliate cu privire la planul în 20 de puncte pentru realizarea păcii, la aspecte economice și alte teme. S-au înregistrat progrese semnificative, iar mâine dimineață se vor întâlni din nou”, a scris Whitcoff după încheierea întâlnirii. Aceasta a durat cinci ore.

UPDATE 08:15 Numărul victimelor în urma bombardamentelor din Zaporijjea a crescut la 14, informează Serviciul Național de Situații de Urgență.



Printre victime se numără un copil, trei angajați ai Serviciului Național de Situații de Urgență și un polițist de patrulă.



Operațiunile de salvare și intervenție de urgență au fost finalizate.