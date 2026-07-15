„TV6”, „TV6 Moldova” și „Canal5 Moldova”, sancționate cu amenzi în sumă de 15 000 de lei pentru lipsă de imparțialitate

Consiliul Audiovizualului (CA) a decis sancționarea serviciilor media audiovizuale neliniare „TV6”, „TV6 Moldova” și „Canal5 Moldova” prin aplicarea a câte unei amenzi de 5 000 de lei pentru fiecare serviciu neliniar în parte. Potrivit unui comunicat al CA, motivul este lipsa de imparțialitate.

În cadrul ședinței din 15 iulie, membrii CA au luat act de rezultatele unui control desfășurat în baza petiției depuse de deputata Marcela Adam cu privire la serviciile media audiovizuale neliniare „TV6”, „TV6 Moldova” și „Canal5 Moldova”. Deputata a invocat încălcarea prevederilor privind asigurarea informării publicului din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), care obligă furnizorii de servicii media să asigure că informația difuzată este verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință.

Petiția, recepționată de CA în luna mai curent, a vizat materialul audiovizual „Scandal electoral la Ruseștii Noi: deputat PAS, acuzat că a făcut agitație în școală, în timpul orelor” difuzat de „TV6”, „TV6 Moldova” și „Canal5 Moldova”. Deputata a semnalat că știrea s-a bazat în mare parte pe declarațiile deputatei Valentina Meșină, prin care i-au fost aduse acuzații privind presupusa utilizare a resurselor administrative și încălcarea legislației electorale, fără verificarea suficientă a informațiilor și fără respectarea principiului echilibrului jurnalistic.

Ca urmare a controlului CA, s-a stabilit că „TV6” (accesibil online) și „TV6 Moldova” (distribuit pe YouTube) întrunesc cumulativ toate cele cinci cerințe prevăzute la art. 57 alin. (1) din CSMA și sunt servicii media audiovizuale neliniare. Mai mult, potrivit verificărilor, pagina „TV6” a expus publicului, sub aceeași interfață, conținut audiovizual cu sigla „Canal 5”, care anterior a fost un serviciu de televiziune a cărui licență de emisie a fost suspendată la data de 20 martie 2024, de Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. În același sens, pe pagina web a „TV6” erau afișate în colțul dreapta sus, două pictograme de direcționare spre YouTube, către serviciile „TV6 Moldova” și, respectiv, „Canal5 Moldova”.

De asemenea, verificările CA au demonstrat că platoul de filmare utilizat anterior pentru producerea emisiunilor liniare ale serviciului „TV6” este identic cu cel utilizat pentru producerea conținutului audiovizual difuzat, în regim neliniar, cu sigla „Canal 5” — fapt ce relevă continuitatea materială a infrastructurii de producție, dincolo de schimbarea siglei și a regimului de difuzare. Totodată, interconexiunea funcțională dintre cele trei entități a fost atestată, suplimentar, de migrarea succesivă a conținutului constatat prin actele CA.

Anterior, membrii CA au sancționat serviciu media audiovizual neliniar, „Canal 5 Moldova”, cu amenzi în sumă totală de 85 000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (2) din CSMA ce țin de cerințe generale privind comunicările comerciale audiovizuale.