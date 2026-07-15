Europa va aloca Kievului 1 miliard de euro pentru producția dronelor. Zelenski: „Avem primul document care stă la baza Drone Deal”

Ucraina și UE au convenit să semneze un acord privind dronele, scrie BBC. Astfel, Europa va aloca Kievului 1 miliard de euro pentru producția acestora.

Ucraina și Uniunea Europeană au semnat primul document care, potrivit lui Volodimir Zelenski, va constitui un acord cuprinzător privind dronele – așa-numitul „Drone Deal”.

Președintele Ucrainei a anunțat că a convenit asupra încheierii acordului în cadrul întâlnirii cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a sosit la Kiev pentru participarea la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est.

„Astăzi avem primul document care stă la baza Drone Deal – un acord de apărare de amploare între Ucraina și Uniunea Europeană. Este într-adevăr un pas istoric în relațiile noastre. Și, în continuare, așteptăm sprijin financiar din partea UE pentru programul nostru antibalistic”, a declarat președintele Ucrainei.

Von der Leyen a precizat că Uniunea Europeană intenționează să aloce 1 miliard de euro pentru producția de drone în Ucraina, din împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care UE îl acordă Kievului.