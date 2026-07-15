La Kiev s-a desfășurat Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Liderii participanți au adoptat o declarație comună

La Kiev a avut loc cel de-al cincilea Summit Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat cu ocazia Zilei Statalității Ucrainei. Summitul a reunit state membre ale Uniunii Europene din Europa de Sud-Est și țări candidate din regiune. La eveniment a fost prezentă și președinta R. Moldova, Maia Sandu.

În cadrul reuniunii, liderii au adoptat Declarația de la Kiev, care reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cere intensificarea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei.

„Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și a R. Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei”, se arată în document.

Potrivit Președinției, în intervenția sa, șefa statului a îndemnat la mai mult sprijin pentru Ucraina – în primul rând apărare antiaeriană – și la mai multă presiune pe Rusia, prin sancțiuni care să taie sursele de finanțare ce alimentează războiul. Președinta a reiterat că „hotarul prietenos” de 1222 de kilometri dintre R. Moldova și Ucraina este „un avantaj strategic pentru ambele țări și pentru întreaga regiune”, pledând în acest context pentru dezvoltarea proiectelor transfrontaliere de conectivitate și energie, care consolidează reziliența Europei de Sud-Est.

La summit au mai participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Albaniei, Bajram Begaj, președintele Greciei, Constantine Tassoulas, președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Sloveniei, Janez Janša, precum și prim-viceprim-ministrul Macedoniei de Nord, Bekim Sali, viceprim-ministrul Muntenegrului, Filip Ivanović, și ministra Afacerilor Externe a Bulgariei, Velislava Petrova-Chamova.

În marja evenimentului, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, și cu prim-ministrul Sloveniei, Janez Janša.