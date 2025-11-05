Tudor Ulianovschi se retrage de la șefia PSDE. Interimatul va fi asigurat de secretarul general al partidului, Iurie Cazacu

Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia lui Ulianovschi a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, se arată în comunicatul PSDE.

Ulianovschi a fost numit în funcția de președinte PSDE în decembrie 2024. În aceeași ședință, Biroul Permanent al PSDE a decis ca până la Congresul formațiunii interimatul funcției de președinte al Partidului Social Democrat European să fie asigurat de Secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu.

Iurie Cazacu este membru al PSDE din anul 2008, iar din 2022 exercită funcția de Secretar general al partidului.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, PSDE a obținut un scor de 0,95% sau circa 15 mii de voturi.

În perioada 2005-2014, Ulianovschi a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Ulterior, în 2014, Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, responsabil inclusiv pentru diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale, deținând funcția până în 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț.

În 2016, Ulianovschi devine Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva, funcție pe care o deține până în 2017. Din ianuarie 2018 până la demisia Guvernului Filip în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

În 2024, Tudor Ulianovschi a revenit în viața publică din R. Moldova și după mai multe apariții în presa locală și internațională, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale în calitate de candidat independent. A acumulat mai puțin de 8 mii de voturi (0,52%) la alegerile din luna octombrie 2024, fiind pe ultimul loc conform rezultatelor finale publicate. În luna noiembrie, la scurt timp după alegeri, el a devenit membru al PSDE și vice-președinte al formațiunii denumite anterior PDM. Atunci, Ulianovschi și-a motivat decizia de a se alătura formațiunii prin faptul că ar fi luat prea mult timp crearea unui partid propriu. În luna decembrie 2024, el a fost ales președinte al PSDE.

Tudor Ulianovschi este licențiat în drept și are masteratul în drept la Universitatea Liberă Internațională din Moldova pe care a frecventat-o în perioada 2000-2006. În 2008 a devenit doctorand la Universitatea de Stat din Moldova. Tudor Ulianovschi este fiul lui Xenofon Ulianovschi, fost judecător și fost vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, decedat la începutul lunii septembrie 2025.

Integritatea în activitatea politică

În perioada în care a fost viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, funcție pe care a deținut-o timp de doi ani, el a fost și membru al Partidului Liberal Reformator (PLR)

PLR a fost constituit la 15 decembrie 2013 şi înregistrat de Ministerul Justiţiei la 31 decembrie acelaşi an după ce şapte deputaţi ai Partidului Liberal (PL), doi miniştri, cinci viceminiştri şi mai mulţi preşedinţi ai organizaţiilor teritoriale ale Partidului Liberal (PL) au semnat o Declaraţie prin care au solicitat revenirea PL la masa de negocieri cu PLDM și PDM şi identificarea unui nou premier, pentru a evita trecerea formațiunii în opoziţie, dar şi pentru a evita alegerile parlamentare anticipate. Semnatarii Declaraţiei au anunţat că s-au reunit în Consiliul de Reformare a PL şi au cerut convocarea Congresului Extraordinar al partidului, propunând promovarea lui Dorin Chirtoacă în fruntea PL, în locul lui Mihai Ghimpu. La 30 mai 2013, Vladimir Filat (PLDM), Marian Lupu (PDM) şi Ion Hadârcă, liderul PLR au semnat acordul de constituire a Coaliţiei pentru Guvernare Pro-Europeană care a ajuns să guverneze țara până la alegerile parlamentare din 2014, în urma cărora PLR nu a mai ajuns în Parlament.

În 2016, Tudor Ulianovschi a fost propus în funcția de ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de democratul Pavel Filip, format în jurul PDM-ului coordonat în acea perioadă de oligarhul Vladimir Plahotniuc, dar fără a fi membru de partid. Inițial, Plahotniuc fusese cel propus în calitate de premier, candidatură refuzată de președintele Nicolae Timofti.

Anterior, politicianul și diplomatul Iurie Reniță, fost ambasador al R. Moldova în România, l-a acuzat pe Ulianovschi că ar fi organizat întâlniri secrete ale ambasadorilor R. Moldova cu Plahotniuc la hotelul „Leogrand” și că ar fi participat la ședințele preliminare ale guvernului de la sediul PDM-ului de pe strada Armenească, conduse tot de Plahotniuc. Tudor Ulianovschi a respins acuzațiile: „Nu am organizat întâlniri secrete cu nimeni, am organizat întâlniri cu ambasadorii, care au fost oficiale, iar ședințe preliminare ale Guvernului au avut loc în clădirea Guvernului”, a comentat Ulianovschi acuzațiile lui Reniță.

Fiind în funcția de ministru de Externe, Ulianovschi a fost membru al delegației care a participat la inaugurarea, în mai 2018, a Ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi, într-o clădire de lux. Din delegația Republicii Moldova a făcut parte și miliardarul Vaja Jhashi, prieten și coleg cu Plahotniuc în Consiliul de administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova. Ulianovschi a declarat ulterior că nu l-a văzut pe Jhashi după 2019.

Pe portalul instanțelor de judecată este un litigiu între Tudor Ulianovschi, Iurie Reniță și publicația Podul.ro cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale.

Și în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, Ulianovschi a fost acuzat de legături cu Plahotniuc. „Faceți parte integrantă din grupul criminal Plahotniuc, ați fost ministru”, a spus Octavian Țîcu, și el candidat la prezidențiale, în cadrul unei dezbateri de la TV8. Remarca l-a indignat pe Tudor Ulianovschi, care i-a reproșat candidatului Blocului „Împreună” că face acuzații nefondate. „Pentru aceasta, dumneavoastră veți purta răspundere, dacă dumneavoastră faceți acuzații nefondate de acest gen și vă rog să fiți atenți la ce spuneți”, a fost replica lui Tudor Ulianovschi, conform TV8.



Între cei doi a existat și un litigiu civil, după ce Ulianovschi l-a acționat pe Țîcu în judecată. În iulie 2025, Judecătoria Chișinău a respins însă cererea depusă de Ulianovschi.

Discuția a pornit după ce Țîcu a făcut referire la o investigație a ZdG prin care se menționa că Irina Ulianovschi, verişoara lui Tudor Ulianovschi, era un om din anturajul liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. În 2012, Irina a fost surprinsă în compania lui Plahotniuc, Andrian Candu şi mai mulţi oameni de afaceri în Sciez, Franţa, în imagini publicate doi ani mai târziu de Rise Moldova. În decembrie 2017, Irina Ulianovschi a deschis la Chişinău un salon de frumuseţe, „Dessange Moldova”, aflat la câţiva paşi de Hotelul Nobil, care aparţine lui Vladimir Plahotniuc. Adresa de e-mail a salonului de frumuseţe are extensia @nobil.md, iar site-ul dessange.md a fost înregistrat de compania „Nobil-Club” SRL, care gestionează şi luxosul hotel din centrul Chişinăului. La ceremonia de deschidere a salonului de frumuseţe, printre invitaţi s-a numărat şi Tatiana Plahotniuc, sora liderului PDM, nota ZdG.

Întrebat anterior despre relația rudelor sale cu Plahotniuc, Ulianovschi a spus că „am 23 de verișori, nu sunt responsabil de deciziile și viața lor”. Totodată, el a spus public de mai multe ori că nu a avut și nu are nicio legătură cu Vladimir Plahotniuc, despre care a spus că i-ar fi atacat familia.

Într-un interviu ulterior, Ulianovschi, conform site-ului libertv.md, a declarat că, în 2019, fostul ambasador al SUA în R. Moldova, Dereck Hogan, l-ar fi propus pentru funcția de prim-ministru, doar că Plahotniuc nu ar fi acceptat candidatura sa. „Într-adevăr, după alegerile parlamentare din februarie 2019, ambasadorul american pe atunci Dereck Hogan, a avut o discuție cu Vlad Plahotniuc, în cadrul căreia a propus ideea ca să fie învestit în funcție un prim-ministru tehnocrat care va conduce un guvern tehnocrat de tranziție pentru a pregăti țara pentru următoarle alegeri anticipate parlamentare, care urmau să aibă loc în luna septembrie 2019. Eu nu știam despre discuția respectivă, ulterior am aflat de discuția dată. Știu că dl. ambasador Hogan a propus ideea respectivă lui Vlad Plahotniuc, citând sau oferind modelul de fapt în Georgia, pe atunci era coaliția „Georgian Dream”. Dacă nu greșesc, erau cinci partide într-o coaliție guvernamentală, care de fapt erau controlate tot de un oligarh care a avut discuții cu americanii și care a acceptat să plece în spate, iar în față, pe o perioadă anumită, a fost numit un prim-ministru tehnocrat cu care americanii sau partenerii de dezvoltare puteau să aibă o relație oficială. Or, acest lucru a fost posibil în Georgia. În cadrul Republicii Moldova pe perioada oligarhului Plahotniuc acest lucru nu a fost posibil. Or, Vlad Plahotniuc nu a acceptat și a spus ferm „Nu” lui Hogan”, menționa Ulianovschi, în 2024.