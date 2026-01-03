Trump: Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei. Primele declarații ale liderului american după operațiunea de capturare a lui Maduro

Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei, în urma operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, a declarat președintele american Donald Trump, relatează Reuters.

„Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai bune, și vom fi foarte implicați în acest sector”, a spus el.

Întrebat dacă o va susține pe lidera opoziției, Maria Corina Machado, care se află în prezent în Norvegia, să preia conducerea Venezuelei, Trump a declarat pentru Fox News: „va trebui să analizăm acest lucru chiar acum”.

„Ei (Venezuela, n.r.) au un vicepreședinte, după cum știți”, spune liderul de la Casa Albă. „Nu știu ce fel de alegeri au fost acelea, dar, știți, alegerea lui Maduro a fost o rușine”, a declarat el, conform BBC.

Președintele american a mai declarat pentru Fox News că a urmărit capturarea peste noapte a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale „ca și cum m-aș fi uitat la un show de televiziune”.

„Dacă ați fi văzut viteza, violența, a fost un lucru uimitor”, spune Trump.

El și-a lăudat echipa pentru „munca incredibilă” și a adăugat: „Nu există nicio altă țară pe Pământ care să poată realiza un astfel de lucru”.

Tensiuni între SUA și Venezuela

Sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone relatează agenția britanică de știri Reuters.

Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al Venezuelei, ceea ce l-a determinat pe președintele Nicolas Maduro să declare stare de urgență națională și să mobilizeze forțele de apărare. Explozii, aeronave și coloane de fum negru au putut fi observate în întreaga capitală, începând în jurul orei locale 02:00. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore.

Ulterior, liderul american Donald Trump a declarat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară, afirmând că Statele Unite au efectuat „cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei”.

Ministerul rus de Externe a emis un comunicat în care condamnă „actul de agresiune armat comis de SUA împotriva Venezuelei”, susținând că „pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Reprezentanții instituției afirmă că susțin „declarația autorităților venezuelene și a conducerii țărilor din America Latină privind convocarea imediată a unei sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU”.