Președintele Donald Trump a prelungit, pe 11 august, cu încă 90 de zile armistițiul comercial cu China, amânând cel puțin încă o dată o confruntare periculoasă între cele două cele mai mari economii ale lumii, scrie Associated Press.

Trump a postat pe platforma sa Truth Social că a semnat ordinul executiv pentru prelungire și că „toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate”. În același timp, Beijingul a anunțat și prelungirea pauzei tarifare, potrivit Ministerului Comerțului.

Termenul limită anterior era stabilit să expire marți la ora 12:01. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, SUA ar fi putut majora taxele asupra importurilor chinezești de la un nivel deja ridicat de 30%, iar Beijingul ar fi putut răspunde prin majorarea taxelor de retorsiune asupra exporturilor americane către China.

Sean Stein, președintele Consiliului de Afaceri SUA-China, a declarat că prelungirea este „esențială” pentru a oferi celor două guverne timp să negocieze un acord comercial care, speră companiile americane, ar îmbunătăți accesul lor pe piața din China și ar oferi certitudinea necesară pentru ca companiile să poată face planuri pe termen mediu și lung.

Uniunea Europeană, Japonia și alți parteneri comerciali au acceptat acorduri comerciale inegale cu Trump, acceptând tarife americane ridicate, odată de neimaginat (de exemplu, 15% pentru importurile din Japonia și UE), pentru a evita ceva și mai rău.

Politicile comerciale ale lui Trump au transformat Statele Unite dintr-una dintre cele mai deschise economii din lume într-o fortăreață protecționistă. Tariful mediu al SUA a crescut de la aproximativ 2,5% la începutul anului la 18,6%, cel mai ridicat nivel din 1933, potrivit Budget Lab de la Universitatea Yale.

Dar China a testat limitele politicii comerciale a SUA, construită în jurul utilizării tarifelor ca armă pentru a obține concesii de la partenerii comerciali. Beijingul avea propria sa armă: întreruperea sau încetinirea accesului la mineralele și magneții săi din pământuri rare – utilizați în toate domeniile, de la vehicule electrice la motoare cu reacție.

În iunie, cele două țări au ajuns la un acord pentru a reduce tensiunile. Statele Unite au declarat că vor retrage restricțiile la exportul de tehnologie pentru cipuri de computer și etan, o materie primă utilizată în producția petrochimică. Iar China a acceptat să faciliteze accesul firmelor americane la pământuri rare.