Trump limitează numărul refugiaților admiși la 7500

Administrația Trump va limita numărul refugiaților admiși în Statele Unite la 7 500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-un aviz publicat joi, 30 octombrie, va fi valabilă pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere semnificativă față de limita anterioară de 125 000 stabilită de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost oferit niciun motiv pentru reducere, dar avizul menționează că aceasta este „justificată de preocupări umanitare sau este altfel în interesul național”, scrie BBC.

În ianuarie 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care suspendea Programul de Admitere a Refugiaților din SUA (USRAP), pe care l-a justificat spunând că aceasta va permite autorităților americane să acorde prioritate securității naționale și siguranței publice.

Avizul postat pe site-ul Federal Register menționează că cele 7500 de locuri vor fi „în principal” alocate sud-africanilor afrikaneri și „altor victime ale discriminării ilegale sau injuste din țările lor de origine”.

În biroul Oval, în luna mai, Trump l-a criticat pe președintele sud-african Cyril Ramaphosa și a susținut că fermierii albi din țara sa sunt uciși și „persecutați”. Casa Albă a difuzat și un videoclip în care afirmau că ar arăta locuri de înmormântare ale fermierilor albi uciși. Trump a spus că nu știa unde în Africa de Sud a fost filmată scena.

Întâlnirea tensionată a avut loc la doar câteva zile după ce SUA acordaseră azil pentru 60 de afrikaneri. Ulterior, s-a aflat că videoclipurile erau scene dintr-un protest din 2020 în care crucile reprezentau fermieri uciși pe parcursul mai multor ani.

În prima sa zi în funcție, pe 20 ianuarie, Trump a spus că SUA vor suspenda USRAP pentru a reflecta lipsa de „abilitate de a absorbi un număr mare de migranți și, în special, refugiați, în comunitățile sale într-un mod care să nu compromită disponibilitatea resurselor pentru americani” și „pentru a proteja siguranța și securitatea lor”.

Politica SUA de a accepta sud-africani albi a stârnit deja acuzații de tratament injust din partea grupurilor de apărare a refugiaților. Unii au susținut că SUA sunt acum, practic, închise pentru alte grupuri persecutate sau persoane care se confruntă cu posibile pericole în țările lor de origine, inclusiv foști aliați care au ajutat forțele americane în Afganistan sau în Orientul Mijlociu.

„Această decizie nu doar că scade plafonul admiterii refugiaților. Scade statutul nostru moral. Într-o perioadă de criză în țări de la Afganistan la Venezuela, Sudan și altele, concentrându-se majoritatea admiterilor asupra unui singur grup subminează scopul programului și credibilitatea acestuia”, a spus Krish O’Mara Vignarajah, CEO și președinte al Global Refuge, joi.

Guvernul sud-african nu a răspuns încă la ultimul anunț.

În timpul întâlnirii din Biroul Oval, președintele Ramaphosa a spus doar că speră ca oficialii lui Trump să asculte sud-africanii pe această temă și a adăugat ulterior că crede că există „îndoială și neîncredere în legătură cu toate acestea în capul (lui Trump, n.r.)”.