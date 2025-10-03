Trump a dat Hamasului timp până duminică să accepte planul de pace pentru Gaza. În caz contrar, pe grupare o așteaptă „iadul cumplit”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că gruparea palestiniană Hamas trebuie să accepte până duminică seara, 5 octombrie, planul său de instaurare a păcii în sectorul Gaza. Șeful Casei Albe a adăugat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, militanții Hamas vor fi distruși, scrie BBC.

„Acordul cu Hamas trebuie să fie încheiat până duminică seara, la ora 18:00, ora Washingtonului. Toate țările l-au semnat. Dacă această ultimă șansă de a semna acordul nu va fi realizată, Hamas va fi lovit de un iad atât de cumplit, cum nimeni nu a mai văzut până acum. Pacea în Orientul Mijlociu va fi instaurată, într-un fel sau altul”, se arată în postarea lui Trump, publicată pe rețeaua Truth Social.

Conform planului, aprobat anterior de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de alte state ale lumii, războiul din Gaza trebuie să se încheie în termen de 72 de ore de la eliberarea tuturor celor 20 de ostatici israelieni rămași în viață, precum și de la returnarea rămășițelor celor morți. În schimb, Israelul va elibera sute de prizonieri palestinieni.

Turcia și câteva țări arabe, care acționează ca mediatori în negocieri, încearcă să convingă Hamas să susțină acest plan. Cu toate acestea, membrii de rang înalt ai grupării palestiniene au declarat că aceasta îl va respinge probabil.