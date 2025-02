Trenul către iubire. Întâlniri în orașele din prima linie

„Mâine mă duc la Kramatorsk. M-am pregătit, manichiură, pedichiură, sprâncene. Am copt biscuiți. Militarul meu este încă acolo, trebuie să profităm de moment”, – scrie o femeie. Ea, ca multe alte soții și iubite de militari, merge în weekend pe linia frontului Kramatorsk din est. La o întâlnire cu iubitul ei.

Un jurnalist de la hromadske a mers în orașul întâlnirilor și despărțirilor pentru a întreba cum este să nu se vadă timp de săptămâni sau luni, cum afectează relația, cum se pregătesc femeile pentru întâlniri și cum petreac timpul împreună. Unele femei s-au mutat să locuiască în regiunea Donețk, iar altele s-au înrolat în armata, alături de soții lor.

„Nu-mi pot imagina viața fărpă aceste întâlniri”

Sâmbătă. Singurul tren spre Kramatorsk sosește la prânz. Penultima oprire este „Intercity”, în orașul Sloveansk. Peronul este plin de militari. Prin fereastră privesc chipuri fericite care sclipesc, zâmbete strălucitoare, femei aplecate asupra buchetelor de flori.

Frumoasă, subțire ca un fir de iarbă, Anastasia Maksimovici, în vârstă de 28 de ani, îl sărută pe soțul ei, Ilia Romanov, cu un an mai în vârstă decât ea, el este în civil. Pentru un minut, ambele fețe sunt mascate de crini roz uriași, trandafiri, crizanteme și margarete nu-i plac Anastasiei. Așa că el îi cumpără orice alte flori.

„Soțul meu este în serviciu de aproximativ un an, iar din septembrie se află la Sloveansk. Încerc să merg la el la fiecare trei sau patru săptămâni. La început mi-a fost foarte frică, am avut gânduri anxioase, dar m-am obișnuit deja. Și orașul este relativ calm. Munca îmi permite să plec câteva zile pe săptămână, iar pisica o las cu mama. În general, Ilia închiriază un apartament cu băieții, dar când vin eu, închiriază unul separat pentru noi”, spune tânăra.

În Sloveansk și Kramatorsk, este imposibil să găsești un apartament liber pentru weekend. Jurnalistul a sunat la zece agenți imobiliari diferiți. Toți aveau apartamente ocupate.

Anastasia i-a adus soțului ei câteva bunătăți: jamon, batoanașe proteice preferate de el, ciocolata Lindt, pe care nu o găsești în oraș.

„Ne place să ne plimbăm pe străzi, să intrăm în cafenelele «noastre». Când plec acasă, chiar dacă nu vreau asta, las flori pe care mi le-a dăruit în apartament. Este incomod să le iau în tren, la urma urmei, călătoresc șapte ore”, împărtășește soția lui Ilia.

Ea nu ia în considerare opțiunea de a se muta la Sloveansk: „Trebuie să avem grijă de locuința noastră din capitală, am o pisică, am părinții mei, și așa este o tragedie de fiecare dată când vin aici. Am planuri pentru cariera mea. Dacă va fi nevoit să îl transfere pe soțul meu în alt oraș, sunt gata să merg oriunde va fi el”.

Anastasia recunoaște că nu își poate imagina cum s-ar descurca fără astfel de întâlniri.

„Ne este foarte dor unul de celălalt, deja la trei săptămâni de la separare ne simțim atât de triști. Sunt foarte fericită că avem aceste întâlniri. Cunosc o familie în care un militar nu își vede soția pentru că are copii și ea nu îi poate lăsa singuri. Când el a venit în permisie, femeia a observat că soțul ei s-a schimbat foarte mult. S-a ajuns la punctul în care acum sunt străini. Familia se destramă”, a mărturisit Anastasia.

Înainte de stația din Kramatorsk, câteva femei se machiază, le auzi vorbind la telefon despre vagonul în care se află. Aici, pe peron, sunt și mai mulți militari, și mai multe flori, brațe întregi de flori. Cuplurile se îmbrățișează și dispar rapid de pe teritoriul gării.

În piața gării din apropiere, ceva alb flutură în mâinile a doi oameni în vârstă. Este un prosop de nuntă. Părinții au călătorit din apropiere de Pokrovsk pentru a-și binecuvânta fiica Victoria și pe logodnicul ei, Vladimir, pentru căsătorie. Cei doi au sosit de la Kiev și se vor întoarce cu același tren peste o oră.

„Pentru fericire, pentru iubire, pentru o călătorie lungă în familie, cel mai important pentru pace”, îi tremură vocea tatălui, dar se stăpânește. Un prosop alb cu lebede brodate, flori și cuvintele „Pentru fericire, pentru totdeauna” este fluturat în vânt. Mirele și mireasa se înclină, mulțumind. Sărută pâinea. Mama și fiica își șterg lacrimile de fericire.

„Am vrut să fiu fericită în adevăratul sens al cuvâtului, și părinții soțului meu să vină la ai mei… Dar războiul, așa că a fost așa”, suspină Victoria. „Am rugat-o pe mama să ia rushnik, pe care l-am brodat chiar eu în perioada studenției și care își aștepta timpul”.

Cuplul urmează să meargă la părinții lui Vladimir din Poltava, care îi vor binecuvânta cu icoane. Toți speră că acest lucru nu se va mai întâmpla la gară.

Există oameni care fug din regiunea Donețk și există oameni care aleg să trăiască în regiunea Donețk

În Kramatorsk, cupluri vin și se întâlnesc din Drujkivka, Slaviansk, Kosteantînivka, Liman, câteodată și din Bahmut și Pokrovsk.

Nu se poate spune că Kramatorsk este cel mai sigur. Poate că a fost, dar acum bombardamentele sunt din ce în ce mai frecvente. Există o zonă industrială în care sunt bombardamente zilnice, precum și în centrul orașului. Așa că a călători aici, este un risc. Iar civilii care vin aici îndrăznesc în mod conștient să își asume acest risc.

Nu mai sunt la fel de multe întâlniri ca înainte: atât din cauza pericolului, cât și din cauza faptului că există mai puțini militari: aceștia au fost redistribuiți în alte zone. Cu toate acestea, există femei care îndrăznesc să se mute la Kramatorsk pentru a fi aproape de bărbații lor, să gătească pentru ei, să aibă grijă de ei.

Oksana este una dintre ele. Cere să nu-și dea numele de familie. Femeia și-a părăsit soțul pentru a fi alături de iubitul ei Iuri. Se cunoșteau de mult timp, dar idila a izbucnit acum trei ani. Oksana a divorțat și a călătorit la Iuri în toate orașele în care viața de front l-a aruncat: Harkiv, Cherkasî, Ternopil și în ultima vreme Kramatorsk.

„Când mergi la o întâlnire cu un militar, trebuie să fii pregătită că va fi plecat nu pentru două zile, ci pentru o zi, pentru o oră, că s-ar putea să nu vină deloc. Și dacă vine, ține legătura cu unitatea lui tot timpul. Eu numesc telefonul ca un alt membru al familiei. Întotdeauna mă pregătesc în acest fel: trebuie să fie o aventură. Odată am venit pe neașteptate la Iuri cu mașina în ajunul Anului Nou. Am reușit să ajung acolo cu două ore înainte de sărbătoare. M-a întâlnit, m-a apucat, m-a învârtit, a început să mă sărute. Eu nu mănânc salata Olivier, așa că singurul fel de mâncare pe care l-am avut a fost pâine cu brânză Philadelphia unsă cu caviar. A fost cel mai frumos Revelion din viața mea”, a spune femeia.

Oksana se bucură de Kramatorsk, de străzile sale, de parcurile frumoase, de cerul albastru deschis, de steagul arborat pe catarg, de cafeaua din cafenelele sale preferate. Deși aici sunt bombardamente frecvente, consideră că este un oraș în care să trăiești.

„Totul este aici. După invazia din regiunea Donețk în 2014, Kramatorsk a devenit un centru cultural, unde s-au mutat mulți profesori cu echipament medical bun, s-au deschis multe cafenele și restaurante. Există o stradă unde sunt multe localuri, sunt mereu aglomerate. Am învățat să deduc iubiții care au venit să se întâlnească aici, că femeia a venit să-și vadă bărbatul. Chiar dacă Kramatorsk se află la 20 de kilometri de front, este un oraș în care militarii pot lua o pauză de la sarcinile extra-complicate, pot înota în râu, pot juca volei, să facă cunoștință cu domnișoare”, spune Oksana.

Femeie se bucură de dragostea ei. Înregistrează poezii pe audio și i le trimite lui Iuri, scrie scrisori, îi trimite cărțile ei preferate.

„Mă redescopăr cu acest bărbat. Sunt inspirată de mine însămi. Și el se schimbă, devine mai deschis, mai blând. Evoluăm în relația noastră. Și recent am decis să mă mut: copiii mei sunt mari, afacerile pot fi conduse la distanță. Îmi dau seama că războiul e deja de trei ani, iar bărbații se schimbă. Ei obosesc, sunt epuizați. Știu că sunt multe divorțuri și vor mai fi. Dar sunt hotărâtă să fiu pozitivă. Suntem doi adulți care au ales iubirea. Sunt dispusă să împart resursa și sprijinul. Militarii au nevoie de iubire. Ei au nevoie de iubire mai presus de toate.” Oksana este sigură de sentimentele ei și de disponibilitatea de a fi alături de iubitul ei.

„Voi acoperi cerul deasupra ei”

Marina și Andrei Pleșcevî s-au cunoscut în Harkiv acum un an și jumătate, la o cursă de voluntariat de 10 kilometri. Și-au scris și s-au înțeles prin „opiniile lor patriotice și atitudinea față de armată”.

Vorbim într-o cafenea din Kramatorsk, departe de centru.

Ea are 27 de ani. El are 34 de ani. Tineri, frumoși, veseli. Foarte conștient și înțelept. Căsătoria lor are aproape un an. Din primele zile au decis că nu vor fi separați deloc.

Soțul la acea vreme era deja în serviciul brigăzii 93, iar soția lui venea să-l vadă. Mai întâi pentru câteva zile, apoi pentru o săptămână.

„Am văzut că mânca o dată pe zi la o benzinărie. Am vrut să îi fie mai ușor”, împărtășește Marina.

Bărbatul locuia cu frații săi gemeni în Kosteantînivka, dar a închiriat un apartament pentru soția sa în Kramatorsk, departe de front. Când și ea a decis să se înroleze în armată, el a găsit o casă în sectorul privat. Proprietarii căutau un cuplu printre chiriași, nu un grup de militari: au spus că ar fi mai curat și mai îngrijit.

„Am vrut să servesc de mult timp, chiar înainte de a-l întâlni pe Andrei. Dar nu a mers. Și apoi totul a coincis: el este aici, eu nu am un loc de muncă, mă caut pe mine. Iar tatăl meu, care este militar, mi-a spus: «De ce stai acolo și nu faci nimic?»”, spune Marina.

„Nu am avut nicio îndoială că va veni în armată, dar nu am făcut presiuni, nu am insistat”, continuă Andrei.

Acum nu sunt doar în aceeași brigadă, ci lucrează la aceleași sarcini. Andrei merge pe linia frontului, petrece acolo o zi sau două și, în calitate de videograf profesionist, filmează mini-filme despre anumite unități. Videoclipurile primesc sute de mii de vizualizări. În fiecare dintre ele există un apel din partea luptătorilor pentru cotizații. Banii ajung în fondul brigăzii, pentru ei Marina face achiziții. Bărbatul adoră modul în care ea negociază. Ea poate economisi 30 de mii de euro dintr-un singur cec și să cumpere o dronă sau două cu ei.

Marina își amintește că la început i-a fost frică să locuiască în Krama (zonă unde au loc bombardamente n.r.).

„M-am simțit foarte rău pentru că exploziile sunt frecvente. Zona industrială, fabricile sunt lovite în fiecare zi. Și în Harkiv, orașul meu natal, dar m-am obișnuit. Știam că există un metrou în care să alerg. Aici îmi era frică să ies afară. Dar treptat Andrei m-a obișnuit: există adăposturi de beton în tot orașul. Locuim într-o casă: în sectorul privat nu nu este atât de periculos. În plus, este foarte confortabil, dar cel mai important – are un subsol, proprietarii au vrut să facă un cinematograf și o discotecă. Ne ducem acolo tot timpul și, uneori, petrecem noaptea acolo”, a spus Marina.

„Depind de atenția ei, de dragostea ei, de timpul petrecut împreună”, îmi răspunde Andrei la întrebarea mea dacă nu este o alegere prea riscantă pentru o femeie să trăiască într-un oraș de linia întâi și, în același timp, să servească. Ce părere are despre asta?

„Eu cred că ea are încredere în mine. Și fac tot ce pot pentru a închide cerul deasupra ei, pentru a o ține în siguranță. O casă cu subsol rezidențial, serviciul ei este în sediu, care este și el subteran. Avem mereu armuri și căști cu noi, știm ce să facem în caz de rănire. Evităm mulțimile de oameni”, a spus Andrei.

Tatăl Marinei a fost mecanic chiar în această brigadă 93. A servit în Lozova, Harkiv, deoarece casa și soția lui nu erau departe. La două luni după ce s-a înrolat în armată, o rachetă a zburat într-un loc unde se aflau o mulțime de echipamente și oameni. Cineva a predat acest punct. Tatăl fetei a fost ucis. Era prima ei zi de serviciu și urma să îl sune și să îi spună că aveau același comandant. Și deși prin lege, după o astfel de tragedie în familie, ea ar fi putut demisiona, nu a făcut-o. Dar ea și soțul ei sunt foarte atenți. Nu cumpără mâncare de la piața centrală, nu merg la cafenele, dar comandă mâncare acasă.

„Nu vreau să trăiesc fără tine”

M-am întrebat, care sunt avantajele de a servi împreună?

Răspunsurile lor se completează reciproc.

„Suntem împreună tot timpul”, zâmbește femeia. „Aceasta reduce amploarea experienței. Recent a avut loc o explozie când dormeam. În subconștient, Andrei a încercat să mă acopere complet cu corpul său, iar eu îi spun: «Nu face asta, nu vreau să trăiesc fără tine»”.

„Studiem împreună pentru piloți, mergem la poligon să tragem. Eu categoric nu separ militarii de sex masculin de cei de sex feminin. În multe situații, femeile se comportă mult mai cumpătat, responsabil și dur decât bărbații, ceea ce este important în război. Nu am niciun dubiu cu privire la soția mea: cu cantitatea ei de cunoștințe și experiență, pot merge în siguranță și știu că mă va acoperi și nu mă va lăsa într-o situație dificilă. Și, de asemenea, este important să avem multă încredere în armata noastră. Știm că dacă nu oprim această invazie acum, o vor face copiii noștri. Și este un sens sobru al importanței de a ne implica în acest lucru acum”, spune Andrei.

Marina adaugă: „Un alt aspect este că suntem în același loc. Dacă eu aș locui în Harkov și el mi-ar spune ce s-a întâmplat aici, nu aș înțelege.

Andrei se apropie și își pune brațul în jurul umerilor ei:

„Împreună ne este mult mai ușor să supraviețuim oricăror situații stresante. Iubita mea nu este doar o soție, ci și o asistentă, un prieten, un psiholog într-o singură persoană. Ea știe când să mă compătimească și cum. Este ca la front, când ești aproape de sosire. Ești sub un stres teribil, ești în stare de stupoare, nu te poți mișca. Un singur gând: salvați-mă, vă rog. Și trebuie să existe un ordin puternic care să te aducă la conștiință. Așa este și la noi: când sunt într-o situație proastă, Marina îmi spune: «Du-te și spală-te cu apă rece»”.

Cei doi plănuiesc un copil. Nu după război, ci acum.

„Nu vom aștepta să se termine războiul. Forțele ruse ne-au luat deja prea multe, iar a-i lăsa să o facă în continuare este o greșeală foarte mare. Trebuie să trăim astăzi, în acest moment, în această secundă. Și dacă vrem să continuăm să ne extindem familia, acum este momentul, am discutat asta și cu copiii mei din prima căsătorie”, a declarat Andrei.

„Este un tată foarte bun, iubește copiii atât de mult încât ar naște chiar el dacă ar putea”, îl luminează Marina pe bărbat cu o privire tandră.