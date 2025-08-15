Trei miliarde de lei vor fi alocați pentru dezvoltarea regională a localităților din toată țara

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea a anunțat rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale. Costul total al proiectelor este de aproximativ 3 miliarde lei, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Procesul de selecție al proiectelor depuse de primăriile și consiliile raionale din întreaga țară a fost unul competitiv: din 205 note conceptuale depuse, urmare a evaluărilor, au fost selectate 87 de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Dintre acestea:

47 de proiecte vor asigura acces la apă potabilă și canalizare;

19 proiecte urmăresc sporirea atractivității turistice a țării;

15 proiecte vor transforma orașele prin măsuri de revitalizare urbană și modernizare a spațiilor publice;

6 proiecte vor primi investiții pentru a dezvolta infrastructura de afaceri.

Proiectele vor avea impact în toate regiunile țării.

În nord, orașe precum Bălți, Soroca, Drochia și Edineț vor beneficia de drumuri reabilitate, sisteme extinse de canalizare și atracții turistice modernizate.

În centru, investițiile vor aduce apă potabilă în gospodării din Anenii Noi, Ialoveni, Nisporeni și Strășeni, vor dezvolta infrastructura turistică la Orheiul Vechi și vor moderniza spațiile publice din Telenești, Ungheni și Strășeni.

În sud, rețelele de apă și canalizare vor fi modernizate în Cimișlia, Cantemir, Leova, Ștefan Vodă, Căușeni și Cahul, iar localități precum Văleni, Purcari și Selemet vor deveni noi puncte de atracție turistică.

În UTA Găgăuzia, orașele Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești vor beneficia de infrastructură de apă modernă, spații publice revitalizate și infrastructură de afaceri îmbunătățită.

„Cele 87 de proiecte nu înseamnă beneficii în doar 87 de localități. Având impact regional, acestea vor aduce îmbunătățiri vizibile în zeci de comunități și vor contribui la creșterea calității vieții pentru mii de cetățeni”, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea.

Costul total al proiectelor este de aproximativ 3 miliarde lei, bani alocați de Guvern prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.