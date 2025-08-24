Trei echipe de bunici și nepoți vor vizita trei capitale europene, după ce au câștigat concursul „EU & bunicii mei”

Cele trei echipe câștigătoare ale concursului național „EU & bunicii mei” au fost primite la Președinție de președinta Maia Sandu. Șefa statului a înmânat fiecărei echipe marele premiu – o vizită într-o capitală europeană.

Potrivit informațiilor oferite de Biroul pentru Integrare Europeană, câștigătorii vor călători la:

„Moștenitorii Europei” din Sîngerei – călătorie la Paris;

„EuroFetele din sat” din Brînza, Cahul – călătorie la Atena;

„EU4Family” din Zăicana, Criuleni – călătorie la Praga.

„Le mulțumesc tuturor familiilor pentru curajul de a participa, entuziasmul și energia cu care au descoperit Europa împreună. Sperăm că ați adunat multe amintiri frumoase în această vară!”, a spus viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

Concursul „EU & bunicii mei” s-a desfășurat în perioada 19 – 21 august, în trei regiuni ale țării:

nord (s. Răuțel, r-nul Fălești)

sud (s. Văleni, r-nul Cahul)

centru (orașul Stăuceni).

Evenimentul a reunit zeci de echipe, formate din câte doi bunici și doi nepoți din întreaga țară, care și-au demonstrat cunoștințele despre istoria și cultura Europei, creativitatea, dar și spiritul de echipă.

Sursa: old.gov.md

Aflat la prima ediție, concursul „EU & bunicii mei” a fost organizat de Biroul pentru Integrare Europeană, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Asociația de Jocuri Intelectuale din Moldova și Agenția Națională pentru Tineret, cu susținerea Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ambasadei Franței în Republica Moldova, Ambasadei Greciei în Republica Moldova, Ambasadei Cehiei în Republica Moldova, UNFPA Moldova, CASMED, Fundația Moldcell și Fundația Medpark.