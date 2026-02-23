Procurorul din Glodeni, Ion Crișciuc, care ar fi fost prins beat la volan, sancționat disciplinar cu eliberarea din funcție

Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată pe 20 februarie de Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Am încercat să obținem o reacție din partea procurorului Ion Crișciuc, însă acesta ne-a spus că este „ocupat acum” și a închis apelul.

Andrei Cebotari, membru al CSP, precizează că, în urma examinării probelor administrate, Colegiul a reținut că „prin conduita manifestată au fost încălcate obligațiile de comportament ireproșabil și principiile de etică profesională aplicabile procurorilor”.

„(…) Colegiul a analizat cauza strict sub aspect disciplinar și deontologic, fără a se pronunța asupra răspunderii penale, aceasta fiind de competența organelor abilitate.

În urma examinării probelor administrate, Colegiul a reținut că prin conduita manifestată au fost încălcate obligațiile de comportament ireproșabil și principiile de etică profesională aplicabile procurorilor. S-a constatat întrunirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 38 lit. f) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură – atitudine nedemnă și manifestări care aduc atingere onoarei, probității profesionale și prestigiului Procuraturii, cu aplicarea sancțiunii disciplinare – eliberarea din funcția de procuror.

Funcția de procuror presupune nu doar competență profesională, ci și un standard ridicat de conduită, inclusiv în afara exercitării atribuțiilor de serviciu. Încrederea publicului în justiție se construiește prin respectarea acestor standarde, în orice circumstanțe”, menționează Cebotari într-o postare pe Facebook.

Procedura disciplinară a fost inițiată în urma autosesizării din oficiu a membrului CSP, Andrei Cebotari, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora, la data de 13 ianuarie 2026, procurorul ar fi fost stopat în trafic, fiind suspectat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate. Conform materialelor examinate, acesta ar fi refuzat testarea alcoolscopică cu aparatul „Drager” și prelevarea probelor biologice, iar incidentul a fost documentat de organele de poliție.

Detalii despre incidentul în care a fost implicat procurorul

În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-a ales cu dosar penal după ce ar fi urcat beat la volan. NordInfo a scris că incidentul s-ar fi întâmplat în apropiere de Bălți. De cealaltă parte, acuzatorul de stat a negat informațiile.

Potrivit NordInfo, autoturismul condus de acuzator ar fi fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce ar fi fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul ar fi refuzat atât testarea cu aparatul Dräger, cât și recoltarea probelor biologice, fapt ce constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

Jurnaliștii Nordinfo au surprins momentul în care Ion Crișciuc a fost rugat de polițiști să coboare din mașină. Acesta a reacționat cu greu la îndemnul agenților de patrulare. Mai mult, procurorul ar fi încercat să convingă jurnaliștii să păstreze tăcerea, a mai scris portalul.

Pe 14 ianuarie, Ziarul de Gardă l-a contactat pe procurorul Ion Crișciuc. Acuzatorul a spus că informațiile sunt false, iar apoi ne-a închis telefonul.

„Acestea-s fake-uri, vă rog, nu ascultați, acestea-s fake-uri toate”, a declarat Crișciuc, pentru ZdG.

Ulterior, procurorul a depus cerere de demisie.