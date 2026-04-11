Prețurile la benzină și motorină pentru weekend

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit o scădere cu peste un leu pentru un litru de motorină. Astfel pentru perioada pascală, cuprinsă între 11–14 aprilie, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard: vor fi de 29,80 lei/litru – pentru benzina COR 95 (-03 bani) și 33,32 lei/litru – pentru motorina standard (-1,17 lei).

ANRE a comunicat că aceasta este „a doua scădere semnificativă a prețului la motorină în săptămâna curentă”, după reducerea de ieri, 9 aprilie, cu 0,49 lei/litru.

„Această diminuare este determinată de reacția piețelor internaționale la anunțul privind încetarea temporară a ostilităților din regiunea Golfului Persic. ANRE reamintește că, în Republica Moldova, nivelul prețurilor la produsele petroliere este determinat exclusiv de evoluțiile de pe piețele internaționale, fiind exclusă orice posibilitate de intervenție din partea companiilor petroliere în procesul de stabilire a acestora”, a precizat Agenția.