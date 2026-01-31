Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță Ministrul Energiei

În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

De asemenea, în municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona de nord și nord-vest a R. Moldova, toate liniile electrice de 110 kV au fost realimentate, iar fiderele de 10 kV care alimentează infrastructurile critice sunt sub tensiune, procesul de reconectare a consumatorilor finali fiind realizat progresiv, mai comunică Ministrul.

„În prezent, toate echipele de dispecerat ale Moldelectrica, inclusiv Dispeceratul Național, activează în regim continuu și se află în legătură directă cu operatorii de transport din regiune și cu operatorii de distribuție, în vederea continuării procesului de realimentare completă a consumatorilor finali.

Reconectarea energiei electrice se realizează treptat și controlat, cu respectarea parametrilor de funcționare ai sistemului, pentru a preveni apariția unor dezechilibre suplimentare și pentru a menține stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național”, a declarat Dorin Junghietu.

În acest context, ministrul Energiei a făcut apel către consumatori să consume cu responsabilitate energia electrică şi să evite consumul excesiv în perioada imediat următoare și să utilizeze rațional echipamentele electrice, astfel încât procesul de realimentare să poată fi finalizat în condiții de siguranță și stabilitate.