Transport ilegal de lemne la Ungheni. Șoferul nu deținea documente care să confirme proveniența sau destinația lemnului

Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni, transmit responsabilii de la frontieră printr-un comunicat.

În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter cu numere de înmatriculare din R. Moldova. La volan se afla un bărbat de 35 de ani din raionul Ungheni.

„În compartimentul marfar, polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ cinci metri steri de masă lemnoasă, fără documente care să confirme proveniența sau destinația acesteia. Există suspiciuni că lemnul urma să fie comercializat ilegal”, comunică Poliția de Frontieră.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu 50 de unități convenționale, iar masa lemnoasă a fost depozitată la Moldsilva. Cercetările pe caz continuă.

Poliția de Frontieră continuă să desfășoare acțiuni de prevenire și combatere a activităților ilegale în zona de frontieră, inclusiv a celor ce afectează resursele naturale și mediul înconjurător: