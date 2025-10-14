Traficul rutier va fi suspendat total timp de trei zile, pe perioada diurnă, pe o stradă din capitală

În perioada 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00, informează Primăria Municipiului Chișinău.

Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație îndeplinite pe strada Nicolae Costin.

„Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat traficul pe str. Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Sucevița”, scrie Primăria.

În perioada enunțată, ruta de microbuz nr. 103 va circula conform următorului itinerar:

– de pe str. Liviu Deleanu pe str. Alba Iulia, str. Ion Pelivan, str. Vissarion Belinski, str. Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Ion Creangă pe str. Vissarion Belinski, str. Ion Pelivan, str. Alba Iulia, str. Liviu Deleanu și în continuare pe traseul stabilit;

Ruta de troleibuz nr. 38 va circula pe următorul itinerar:

de pe str. Alba Iulia pe str. Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit; retur: de pe str. Ion Creangă pe str. Alba Iulia.

„Pe 16.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Paris și Liviu Deleanu”, anunță responsabilii.

Ruta de microbuz nr. 103 va circula pe următorul itinerar:

de pe str. Liviu Deleanu pe str. Alba Iulia, str. Ion Pelivan, str. Vissarion Belinski, str. Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Ion Creangă pe str. Vissarion Belinski, str. Ion Pelivan, str. Alba Iulia, str. Liviu Deleanu și în continuare pe traseul stabilit;

Ruta de troleibuz nr. 38 va circula pe următorul itinerar:

de pe str. Alba Iulia pe str. Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit; retur: de pe str. Ion Creangă pe str. Alba Iulia;

„Pe 17 și 18 octombrie 2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, se suspendă total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu”, informează municipalitatea.

În perioada menționată, circulația transportului public va fi organizată după cum urmează:

Ruta de microbuz nr. 103,

– de pe str. Liviu Deleanu pe str. Alba Iulia, str. Onisifor Ghibu, str. Nicolae Costin și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Nicolae Costin pe str. Onisifor Ghibu, str. Alba Iulia, str. Liviu Deleanu și în continuare pe traseul stabilit;

Ruta de troleibuz nr. 38,

– de pe str. Alba Iulia pe str. Onisifor Ghibu, str. Nicolae Costin și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Nicolae Costin pe str. Onisifor Ghibu, str. Alba Iulia.

Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.