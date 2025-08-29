Traficul rutier va fi suspendat pe unele străzi din centrul capitalei, în contextul Zilei Limbii Române

În perioada 30 august, ora 18:00 și 31 august 2025, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și strada A. Pușkin, informează vineri, 29 august, Primăria Municipiului Chișinău.

„Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului „Marea Dictare Națională”, dedicat Zilei Limbii Române de către Ministerul Educației și Cercetării a R. Moldova”, a precizat Primăria.

Astfel, circulația troleibuzelor și autobuzelor de rută va fi organizată pe străzile adiacente.

Troleibuzele:

Rutele nr. 1 , nr. 5 , nr. 8 și nr. 22 vor fi redirecționate pe strada București (tur-retur);

, , și vor fi redirecționate pe strada București (tur-retur); Ruta nr. 4 , spre sectorul Buiucani: pe str. Ciuflea, str. București, iar spre sectorul Botanica, de pe strada Vasile Lupu pe strada A. Mateevici, strada A. Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

, spre sectorul Buiucani: pe str. Ciuflea, str. București, iar spre sectorul Botanica, de pe strada Vasile Lupu pe strada A. Mateevici, strada A. Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; Ruta nr. 34, spre sectorul Centru: pe strada A. Șciusev, strada București, iar spre comuna Trușeni: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada V. Alecsandri, strada București, strada A. Șciusev și în continuare pe traseul stabilit;

Autobuze:

Ruta nr. 5, se modifică după cum urmează: tur: pe traseul stabilit, iar retur de pe str. G. Bănulescu-Bodoni pe strada M. Kogălniceanu, strada A. Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;

se modifică după cum urmează: tur: pe traseul stabilit, iar retur de pe str. G. Bănulescu-Bodoni pe strada M. Kogălniceanu, strada A. Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt; Ruta nr. 8 , se modifică după cum urmează: tur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, strada M. Kogălniceanu, strada Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada A. Pușkin, strada Alexandru cel Bun, strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

, se modifică după cum urmează: tur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, strada M. Kogălniceanu, strada Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada A. Pușkin, strada Alexandru cel Bun, strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; Ruta nr. 11 , se modifică după cum urmează: tur/retur de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada A. Pușkin, strada Alexandru cel Bun, strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

, se modifică după cum urmează: tur/retur de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada A. Pușkin, strada Alexandru cel Bun, strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; Ruta nr. 26 , se modifică după cum urmează: tur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada G. Bănulescu-Bodoni pe strada M. Kogălniceanu, strada A. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, iar retur pe traseul stabilit;

, se modifică după cum urmează: tur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada G. Bănulescu-Bodoni pe strada M. Kogălniceanu, strada A. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, iar retur pe traseul stabilit; Ruta nr. 46, se modifică după cum urmează: tur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada A. Pușkin, strada Alexandru cel Bun, strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, strada M. Kogălniceanu, strada A. Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Totodată, pe 30 și 31 august 2025, se suspenda și activitatea troleibuzului turistic.