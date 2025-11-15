Traficul rutier este suspendat sâmbătă pe o stradă din capitală

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna, informează Primăria Municipiului Chișinău.

Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21.

În acest context, rutele de microbuz nr. 103, nr. 174, în direcția spre sectorul Buiucani, vor circula după cum urmează: de pe str. Alexandru cel Bun pe str. Sfatul Ţării – str. Mitropolit Dosoftei – str. Serghei Lazo – str. Columna, în continuare pe traseele stabilite.

„Serviciile municipale de profil solicită înțelegere și scuze cetățenilor pentru incomoditățile create. Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, mai scrie Primăria.

Totodată, în perioada 15 noiembrie – 7 decembrie 2025, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str-la Burebista, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de construire a rețelelor tehnico-edilitare.